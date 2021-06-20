واردات الصين من النفط السعودي تهبط 21% في مايو

حجم الشحنات من المملكة العربية السعودية بلغ 7.2 مليون طن الشهر الماضي، بما يعادل 1.69 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 6.47 مليون طن في أبريل و9.16 مليون في مايو 2020

أظهرت بيانات الجمارك الصادرة اليوم الأحد تراجع واردات الصين من النفط الخام السعودي 21% في مايو، مقارنة بها قبل عام لكن المملكة حافظت على صدارة الموردين للشهر التاسع على التوالي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

تفيد بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية أن حجم الشحنات من المملكة العربية السعودية بلغ 7.2 مليون طن الشهر الماضي، بما يعادل 1.69 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 6.47 مليون طن في أبريل و9.16 مليون في مايو 2020.

وانخفضت الواردات من روسيا، ثاني أكبر مورد للخام، إلى 5.44 مليون طن مقارنة بالشهر السابق وبما يوازي 1.28 مليون برميل يوميا.

انخفاض الواردات من أكبر مصدرين ينسجم مع التراجع السنوي لإجمالي واردات الصين من الخام نحو 15 % إلى أقل مستوى واردات هذا العام.

وهبطت الواردات من دولة الإمارات العربية المتحدة 25 % الشهر الماضي من مستوياتها قبل سنة.

قد يكون ذلك مؤشرا على مزيد من تباطؤ الشحنات من إيران عن مستوياتها المرتفعة المسجلة في وقت سابق من العام وسط محادثات بين طهران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018.

كانت “رويترز ” قد أوردت أن إيران باعت كميات قياسية من النفط منذ أواخر 2020، خلف ستار مناشئ أخرى مثل الإمارات وعُمان.

ولم تسجل بيانات الجمارك أي واردات من إيران للشهر الخامس على التوالي.

وبلغت الواردات من الولايات المتحدة 1.07 مليون طن، أي نحو مثلي مستواها قبل عام.