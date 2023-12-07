واردات الصين من النفط الخام تسجل أول انخفاض على أساس سنوي منذ أبريل

سجلت واردات الصين من النفط الخام هبوطًا في نوفمبر الماضي بنسبة 9.2 % على أساس سنوي، فيما يمثل أول ترجع سنوي منذ أبريل الماضي، حيث أسهم صعود مستويات المخزونات وهبوط المؤشرات الاقتصادية وتباطؤ طلبيات المصافي دالمستقلة في تقويض الطلب، وفق ما أظهرت بيانات جمركية يوم الخميس، نشرتها وكالة رويترز.

ووفقًا لإدارة الجمارك العامة، بلغ إجمالي النفط الخام، الوارد الشهر الماضي، 42.445 مليون طن، أو ما يعادل 10.33 مليون برميل يوميًّا، وهو أدنى معدل يومي منذ يوليو، وانخفاضًا من 11.53 مليون برميل يوميًّا في أكتوبر.

وبلغت واردات الصين، وهي أكبر مشتر للنفط في العالم، منذ بداية العام حتى الآن 515.65 مليون طن، أو ما يعادل 11.27 مليون برميل يوميًّا، بزيادة 12.1 عن العام السابق.

وأظهرت بيانات الجمارك يوم الخميس أيضًا أن صادرات الوقود المكرر بلغت 5.08 مليون طن، مقابل 5.17 مليون طن في أكتوبر بانخفاض 17%، مقارنة مع 6.14 مليون طن قبل عام.

وارتفعت هوامش التكرير الإقليمية، خلال شهر نوفمبر، إذ بلغت 6.74 دولار للبرميل، في الأول من ديسمبر، أي ما يقرب من مثليْ ما كان عليه في الشهر السابق عند 3.60 دولار للبرميل.