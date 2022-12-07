واردات السيارات وقطع الغيار تتراجع %34 خلال 9 أشهر

أظهر التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع قيمة واردات مصر من السيارات وقطع الغيار بنسبة %34 لتصل إلى 2 مليار و597 مليون دولار، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، مقابل 3 مليارات و947 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وانخفضت واردات سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة %43.7 إلى مليار و517 مليون دولار، خلال تلك الفترة، مقابل 2 مليار و695 مليون دولار دولار فى فترة المقارنة نفسها.

وسجلت قيمة واردات الأتوبيسات تراجعًا بنسبة %86.9 لتصل إلى 5.5 مليون دولار، مقابل 42.6 مليون دولار.

وتراجعت قيمة واردات السيارات التجارية «نقل البضائع» بنسبة %19.6 لتسجل 306 ملايين و94 ألف دولار، مقابل 381 مليونًا و40 ألف دولار.

كما انخفضت واردات المركبات المستخدمة فى الأغراض الخاصة بنسبة %19.8 إلى 110.5 مليون دولار، مقابل 137.8 مليون دولار.

فى حين سجلت قيمة واردات أجزاء مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار ارتفاعًا طفيفًا بنسبة %0.3 لتصل إلى 535.4 مليون دولار، خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى، مقابل 534 مليونًا و59 ألف دولار فى الفترة نفسها من عام 2021.

على الجانب الآخر سجلت قيمة واردات «الملاكي» تراجعًا بنسبة %64.7 لتصل إلى 73.1 مليون دولار خلال سبتمبر الماضى، مقابل 207.5 مليون دولار فى الشهر نفسه من العام السابق.

وانخفضت قيمة واردات الأتوبيسات بنسبة %99.2 لتسجل 4000 دولار، مقارنة بنحو 545 ألف دولار.

وهبطت واردات المركبات التجارية «نقل البضائع» بنسبة %41.9 إلى 24.3 مليون دولار، مقابل 41.9 مليون دولار.

وتراجعت واردات مصر من السيارات المستخدمة فى الأغراض بنسبة %66.5 لتصل إلى 4.3 مليون دولار، مقابل 12.9 مليون دولار.

كما هوت واردات مصر من أجزاء مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار بنسبة %29.7 لتسجل نحو 40 مليونًا و45 ألف دولار، خلال سبتمبر الماضى، مقارنة بنحو 56.9 مليون دولار فى الشهر نفسه من العام السابق.