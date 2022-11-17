واردات السيارات تهبط لأدنى مستوى خلال أغسطس

تراجعت واردات مصر من السيارات لأدنى مستوى لها خلال أغسطس الماضى لتسجل 86.5 مليون دولار لعدد 574 مركبة، وذلك وفقًا للتقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

فى حين سجلت واردات السيارات أعلى معدل لها خلال مارس الماضى، بقيمة بلغت 317.2 مليون دولار بواقع 388 وحدة.

وأرجع منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، تراجع واردات القطاع إلى استمرار القيود على الاستيراد وقيام البنوك بوقف إصدار الموافقات الخاصة بتمويل الشحنات المتعاقد عليها بين الشركات المحلية والكيانات العالمية منذ عدة أشهر، موضحا أن تلك الضوابط أثرت سلبًا على نشاط قطاع السيارات والكميات المعروضة من الطرازات لمختلف الماركات التجارية خاصة الفئات المستوردة.

وتوقع «زيتون» أن ترتفع واردات السيارات تدريجيًا خلال الفترة المقبلة خاصة مع تراجع حدة الضوابط والإجراءات التى تفرضها الدولة على عمليات الاستيراد وقيام البنك المركزى باعادة تدبير العملات الأجنبية للمصنعين المحليين بغرض تمويل شحنات مكونات الإنتاج، موضحا أن البيانات المعلنة من قبل البنك المركزى تشير بحدوث انفراجة مرتقبة فى نشاط الاستيراد بنهاية العام الحالى خاصة مع إلغاء استخدام نظام الاعتمادات المستندية فى العمليات الاستيرادية.

منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية،

كان البنك المركزى، أعلن فى وقت سابق عن إلغاء استخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد تدريجيًا، على أن يتم الإلغاء الكامل فى ديسمبر المقبل. كما قرر البنك المركزى رفع الحد الأقصى للشحنات المستثناة من قواعد العمل بالاعتمادات المستندية، إلى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف.

على جانب آخر، بلغت صادرات مصر من المركبات بمختلف أنواعها نحو 39 وحدة بقيمة 2 مليون و195 ألف دولار خلال أغسطس الماضى. وهيمنت «الأتوبيسات» على النسبة الأكبر من صادرات السيارات المحلية بقيمة 2 مليون و27 ألف دولار بإجمالى 21 مركبة.

بلغ عدد المركبات الأخرى المصدرة نحو 18 وحدة بقيمة 167.3 ألف دولار.

بحسب التقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، استحوذت «المملكة المتحدة» على الحصة الأكبر من صادرات السيارات المحلية بنسبة 68.7% بقيمة بلغت 1.5 مليون دولار خلال أغسطس الماضى.

وجاءت «السعودية» فى المرتبة الثانية بحصة قدرها 24.2% بإجمالى 530.4 ألف دولار، أعقبتها «ليبيا» فى المركز الثالث بحصة %5.7 بنحو 125.3 ألف.

وحصدت «البحرين» المرتبة الرابعة بقائمة الدول الأكثر استيرادًا للمركبات من مصر مستحوذة على حصة سوقية %0.9 مسجلة نحو 20 ألف دولار، تلتها «اليابان» فى المركز الخامس بحصة %0.5 بنحو 10.5 آلاف دولار.