واردات السيارات تقفز إلى 3.3 مليار جنيه خلال فبراير

قفزت واردات سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة 175% لتصل إلى 13 ألفًا و193مركبة بقيمة استيرادية 3.3 مليار جنيه خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة مع 4 آلاف و794 وحدة بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.

أظهرت البيانات الصادرة عن الإدارة العامة لمنفذ جمرك سيارات الإسكندرية، أن إجمالى الرسوم الجمركية المحصَّلة عن سيارات الركوب المفرج عنها شهدت نموًّا بنسبة 113% لتبلغ 937.6 مليون جنيه خلال فبراير، مقابل 439.8 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من 2019.

وأسهم التطبيق الكامل لاتفاقية الشراكة الأوروبية والتركية فى زيادة إجمالى الإعفاءات الجمركية الممنوحة على السيارات “الملاكي” بمعدل 137.6% لتسجل 1.5 مليار جنيه خلال الشهر الماضي، مقارنة بقيمة 655.6 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

ويعتبر منفذ الإسكندرية الميناء الوحيد الذى يقوم بتطبيق الإعفاءات الجمركية على السيارات المستوردة من الدول الخاضعة للاتفاقات الدولية، وهى الشراكة “الأوروبية، والتركية، وأغادير”.

يُشار إلى أن منفذ الإسكندرية الجمركى أفرج عن 1905 مركبات تجارية خلال نفس الفترة من فئات “البيك أب، والميكروباص” بقيمة بلغت 737.4 مليون جنيه، وحصل على رسوم وضرائب جمركية بقيمة 239.3 مليون جنيه.

كما أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 795 رسالة قطع غيار سيارات، بقيمة بلغت 961.4 مليون جنيه.

بلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن الشحنات المستوردة من قطع غيار السيارات 109.6 مليون جنيه، فيما قدرت الإعفاءات الجمركية عنها بنحو 21.2 مليون جنيه.

يُذكر أن مصلحة الجمارك أعلنت، مطلع العام الحالي، تطبيق الشريحة الأخيرة من الإعفاءات الجمركية على السيارات المستوردة من تركيا.