واردات السيارات الملاكي تتراجع %13 خلال يونيو

تراجعت واردات مصر من سيارات الركوب بمختلف فئاتها بنسبة %13 لتصل إلى 5131 مركبة خلال يونيو الماضى، مقابل 5892 وحدة فى الشهر ذاته من العام السابق، وفقًا للتقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أرجع مصدر مسئول بأحد توكيلات السيارات، تراجع واردات القطاع إلى الإجراءات والقيود التى فرضتها الدولة على الاستيراد التى من بينها إلزام جميع المستورين بإتمام التعاقد على الشحنات الواردة بنظام الاعتمادات المستندية والتخلى عن آلية سندات التحصيل بالبنوك المحلية، إضافة إلى تحديد الكميات المستوردة بناءً على الطاقة الاستيعابية لمراكز الصيانة المرخصة لكل علامة على حدة.

وأكد المصدر -الذى فضل عدم ذكر اسمه- أن السيارات التى تم الإفراج عنها خلال يونيو الماضى كانت محتجزة بالموانئ الجمركية والمناطق الحرة على خلفية الضوابط والإجراءات الخاصة بتحجيم الاستيراد، قائلًا :»الشركات والوكلاء المحليون الذين قاموا بتوفيق أوضاعهم مع إجراءات التسجيل وتراخيص مراكز الصيانة تمكنوا من الإفراج عن جزء من الشحنات المحتجزة».

وأضاف أن العديد من شركات السيارات أصبحت تعانى بشكل كبير من تكبد الخسائر المالية الناتجة عن الضغوط والالتزامات المالية المحصلة عن سداد تكاليف التشغيل بالفروع ودفع رواتب العاملين، خاصة فى الوقت الذى تتراجع فيه مبيعات السوق لأدنى مستوى لها منذ فترات طويلة.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجعت مبيعات السيارات «الملاكي» بنسبة %15 لتصل إلى 101 ألف و514 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقابل 118 ألفًا و915 سيارة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

على الجانب الآخر، سجلت قيمة صادرات مصر من السيارات بمختلف أنواعها نحو 2 مليون و280 ألفًا و353 دولارًا خلال يونيو الماضى.

واستحوذ قطاع «الأتوبيسات» على الحصة الأكبر من صادرات السيارات بنسبة بلغت %97 مسجلة نحو 2 مليون و212 ألفًا و978 دولارًا، فيما توزعت الحصة المتبقية على سيارات الركوب والفئات المستخدمة فى الأغراض التجارية بنسبة %3 بنحو 67 ألفًا و375 دولارًا.

وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الذى اطلعت «المال» عليه؛ فإن إجمالى صادرات مصر من السيارات توزعت على 5 دول فقط؛ هى «السعودية، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، وهونج كونج، والإمارات».

واستحوذت «المملكة المتحدة « على الحصة الأكبر من صادرات مصر من السيارات بمختلف أنواعها، بنسبة بلغت %48.9 بقيمة بلغت مليونًا و114 ألف دولار خلال مايو الماضى.

وجاءت «الإمارات» فى المرتبة الثانية بعدما اقتنصت حصة سوقية %35.7 بنحو 814.6 ألف دولار، تلتها «هونج كونج» ثالثًا بحصة قدرها %8.8 بقيمة 200 ألف دولار.

وحلت «أيرلندا» فى المرتبة الرابعة بقائمة الدول المستوردة للسيارات من مصر، مستحوذة على حصة سوقية %4.1 بقيمة بلغت 93.5 ألف دولار، تلتها «السعودية» خامسًا بحصة قدرها %2.5 مسجلة نحو 57.6 ألف دولار.

يشار إلى أن قيمة صادرات مصر من السيارات بمختلف فئاتها سجلت نموًا بنسبة %7 لتصل إلى 26.7 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل 24.9 مليون للفترة المقابلة من العام السابق.

صادرات مصر خلال مايو الماضى