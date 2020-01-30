واردات السيارات «الفاخرة» تقفز 104.6% بنهاية 2019

أظهر تقرير منفذ إسكندرية الجمركى نمو واردات مصر من السيارات الفاخرة خلال عام 2019 بنسبة تصل إلى 104.6% بإجمالى 10 آلاف و80 سيارة، مقارنة بإجمالى السيارات المستوردة خلال 2018 التى سجلت 4927 وحدة.

وقفزت حصة السيارات الفاخرة من إجمالى واردات السوق من سيارات الركوب لتسجل ما يقرب من 9% بنهاية 2019، مقارنة مع العام قبل الماضى والتى بلغت 4.6%.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالى السيارات المستوردة والمفرج عنها بنهاية العام الماضى من منفذ إسكندرية الجمركى بلغ 112 ألفًا، و505 سيارات مقابل 106 آلاف و494 وحدة تم استيرادها على مدار 2018، بنمو يصل إلى 5.6%.

العلامات الألمانية فى المقدمة بحصة 81.1%.. وبريطانيا تقتنص 8.9%

وأظهر التقرير تربع العلامات الألمانية على قائمة العلامات الأعلى استيرادًا للسيارات الفاخرة، بإجمالى 8170 سيارة، بحصة استيرادية تصل إلى 81.1% من إجمالى السيارات المفرج عنها من منفذ إسكندرية الجمركى، وتتوافر فى السوق المحلية 4 علامات ألمانية فاخرة، وهى «مرسيدس»، و«بى إم دبليو»، و«أودي»، و«بورش».

وجاءت بريطانيا فى المرتبة الثانية بإفراجها عن 898 سيارة، بحصة تصل إلى 8.9% من إجمالى الفاخرة المستوردة خلال 2019، مع العلم بأن العلامات البريطانية فى السوق المحلية هى «جاكوار» و«لاند روفر» و»مينى كوبر»، و«بنتلى»، و«أستون مارتن».

وحصدت السويد المركز الثالث فى قائمة العلامات الفاخرة الأعلى استيرادا وفقًا لقاعدة دولة المنشأ، بإفراجها عن 866 سيارة، بحصة استيرادية تصل إلى 8.6%، مع العلم أن السيارات الفاخرة السويدية فى مصر تقتصر فقط على «فولفو».

أما المركز الرابع فجاء من نصيب إيطاليا والتى وردت سيارات فاخرة للسوق المحلية بإجمالى 146 سيارة، بحصة 1.4، والجدير بالذكر أن العلامات الفاخرة فى مصر ذات منشأ إيطالى هى «مازيراتى»، و»ألفا روميو».

وبحسب البيانات الورادة فى التقرير، استمر تربع «مرسيدس» على رأس قائمة العلامات الفاخرة الأعلى استيرادا للسيارات خلال العام الماضى، بعد أن استطاعت الإفراج عن 5369 سيارة، مقابل 2840 وحدة تم استيرادها خلال العام قبل الماضى بنمو 89.3%.

وأشارت البيانات إلى أنه رغم نمو واردات «مرسيدس» من السيارات الفاخرة، فإن حصتها شهدت تراجعًا بنهاية 2019، لتسجل 53.3% مقابل 57.6% خلال 2018.

وظهرت «بى إم دبليو» فى المركز الثانى للمرة الأولى بعد أن حققت أعلى معدل نمو فى واردات السيارات الفاخرة بنسبة تصل إلى 2326.7% بإجمالى 1456 سيارة، مقابل 60 وحدة مفرج عنها بنهاية 2018، لترتفع حصتها السوقية إلى 14.4% بنهاية 2019، مقابل 1.2%.

واحتلت «أودى» المركز الثالث فى قائمة العلامات الفاخرة الأعلى استيرادا بعد أن صعدت وارداتها 22.3% لتسجل 1003 سيارات، مقابل 820 مركبة تم الإفراج، لتستحوذ على حصة تصل إلى 10% من إجمالى السيارات الفاخرة المستوردة، والمفرج عنها خلال العام الماضى.

وتجدر الإشارة إلى أن حصة العلامة الألمانية «أودى» قد سجلت خلال 2018، ما يقرب من 16.6%، وفقًا للبيانات الصادرة عن منفذ إسكندرية الجمركى.

وجاءت «فولفو» فى المركز الرابع فى القائمة بعد أن قفزت وارداتها بنسبة تصل إلى 43.9% بإجمالى 866 سيارة، مقارنة مع حجم وارداتها خلال 2018، والذى سجل 602 وحدة، لتستحوذ على حصة تصل إلى 8.6% من إجمالى السيارات الفاخرة المفرج عنها.

وحصدت «لاند روفر» المركز الخامس فى القائمة بإفراجها عن 394 سيارة على مدار 2019، مقابل 144 وحدة خلال العام قبل الماضى، بنمو 173.6% لترتفع حصتها السوقية من 2.9% خلال 2018 إلى 3.9%.

وفى المركز السادس جاءت العلامة الألمانية الرياضية «بورش» والتى تمكنت من الإفراج عن 293 سيارة خلال العام الماضى، مقابل 53 وحدة خلال 2018 بنمو 545.3%، بحصة استيرادية تصل إلى 3.4%.

وحلت «مينى كوبر» فى المركز السابع فى قائمة العلامات الفاخرة الأعلى استيرادا للسيارات، بإجمالى 293 سيارة، مقابل 254 وحدة مستوردة خلال 2018، بنمو 15.4%، لتستحوذ على حصة سوقية تصل إلى 2.9%.

وأظهر تقرير منفذ إسكندرية الجمركى اقتناص «جاكوار» المركز الثامن فى القائمة، بعد أن بلغ إجمالى السيارات المستوردة منها خلال 2019 نحو 196 سيارة، مقابل 88 وحدة خلال 2018، بنمو 122.7% لتستحوذ على حصة تصل إلى 1.9%.

وفى المركز التاسع، حلت «ألفا روميو» الإيطالية بعد قفز وارداتها خلال العام الماضى بنسبة 120.3% بإجمالى 130 سيارة، مقابل 59 وحدة مفرج عنها خلال 2018 لتستحوذ على حصة تصل إلى 1.3%.

وهيمنت «مازراتى» على المركز العاشر فى القائمة بإفراجها عن 16 سيارة خلال 2019، لتستحوذ على حصة تصل إلى 0.2% من إجمالى السيارات الفاخرة المستوردة خلال هذا العام.

وتمكنت العلامة الإنجليزية «بنتلى» من حصد المركز الحادى عشر فى القائمة بإفراجها عن 11 سيارة، مقابل 4 وحدات خلال 2018، بنمو 175% لتستحوذ على حصة 0.1%.

وفى المركز الثانى عشر جاءت «أستون مارتن» والتى صعدت وارداتها من السيارات الفاخرة بنسبة 100% بعد أن استطاعت الإفراج عن 4 سيارات مقابل سياراتين فقط خلال 2018.