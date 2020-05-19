واردات السيارات الفاخرة تسجل 3443 مركبة خلال 4 أشهر

ارتفعت واردات مصر من السيارات الفاخرة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى بنسبة تقترب من %27 لتسجل 3443 سيارة، مقارنة مع 2717 مفرج عنها خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، وفقًا للبيانات الصادرة عن منفذ الإسكندرية الجمركى.

وأشار التقرير، الذى حصلت «المال» على نسخة منه، إلى أن 9 علامات تجارية تنتمى لفئة السيارات الفاخرة تمكنت من الإفراج عن مركبات لها خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل من العام الحالى، وهي مرسيدس، وبى إم دبليو، ولاند روفر، وأودى، وفولفو، وألفا روميو، وبورش، وجاكوار، مازيراتى.

ورصد تقرير منفذ الإسكندرية الجمركى غياب علامتين من تسجيل أى سيارة مفرج عنها خلال تلك الفترة وهما بنتلى، مازيراتى.

وبين التقرير أن الفاخرة تمكنت من الإستحواذ على حصة تصل إلى %8.2 من إجمالى سيارات الركوب المفرج عنها خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، مقابل %8.4 خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

«مرسيدس» تتصدر العلامات الأعلى استيراداً.. و«بى إم دبليو» الثانية

وفى سياق متصل، حافظت مرسيدس على صدارة السيارات الفاخرة الأعلى استيرادًا خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى بعد نمو وارداتها بـ %1.4 إلى 1824 سيارة، مقابل 1798 سيارة مفرج عنها خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

وعلى الرغم من نمو وارداتها مرسيدس إلا أن حصتها الإستيرادية من إجمالى السيارات الفاخرة المفرج عنها خلال تلك الفترة من العام الحالى تراجعت لتسجل %53 مقابل %66.2 العام الماضى.

وحلت بى إم دبليو فى المركز الثانى فى قائمة العلامات الفاخرة الأعلى استيرادًا بعد نمو وارداتها بنسبة تصل إلى %1167 إلى 456 سيارة، مقابل 36 وحدة مفرج عنها خلال 2019.

وارتفعت حصة بى إم دبليو السوقية لتستحوذ على %13.2 من إجمالى السيارات الفاخرة المستوردة والمفرج عنها خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل من العام الحالى، مقابل %1.3 خلال العام الماضى.

واستحوذت لاند روفر على المركز الثالث بعد نمو وارداتها %243.1 خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، لتسجل 374 سيارة، مقابل 109 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

وارتفعت حصة لاند روفر الاستيرادية خلال 2020، لتسجل %10.9 من إجمالى السيارات الفاخرة المفرج عنها من منفذ اسكندرية الجمركى، مقابل 4% خلال العام الماضى.

وأظهر التقرير استحواذ أودى على المركز الرابع فى قائمة العلامات الفاخرة الأعلى استيرادًا للسيارات بإفراجها عن 266 سيارة خلال العام الحالى، مقابل 251 وحدة خلال العام الماضى، بنمو %6.

وتراجعت حصة أودى الألمانية من إجمالى سيارات الركوب الفاخرة المفرج عنها خلال تلك الفترة من العام الحالى لتسجل %7.7 مقابل 9.2 خلال 2019.

وفى المركز الخامس، جاءت فولفو بعد أن هبطت معدلات استيرادها من سيارات الركوب الفاخرة التابعة لها بنسبة %32 خلال 2020، لتسجل 217 سيارة، مقابل 319 وحدة خلال العام الماضى.

وانخفضت حصة فولفو الاستيرادية خلال العام الحالى لتسجل %6.3 من إجمالى السيارات الفاخرة المفرج عنها خلال تلك الفترة، مقابل %11.7 بنهاية ابريل 2019.

واستطاعت ألفا روميو اقتناص المركز السادس فى قائمة سيارات الركوب الفاخرة الأعلى استيرادًا للسيارات خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى بعد نمو وارداتها بـ %372.4 إلى 137 سيارة، مقابل 29 وحدة مفرج عنها خلال العام الماضى.

وقفزت حصة ألفا روميو من إجمالى السيارات الفاخرة المفرج عنها خلال العام الحالى لتصل إلى %4 مقابل %1.1 خلال العام الماضى.

وحصدت بورش الألمانية المركز السابع فى القائمة بإفراجها عن 98 سيارة خلال العام الحالى، مقابل 93 سيارة خلال 2019، بنمو %5.4.

وبرغم نمو واردات بورش إلا حصتها الإستيرادية تراجعت خلال 2020 لتسجل %2.8 مقابل %3.4 خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الماضى.

وفى المركز الثامن، جاءت جاكوار التى ارتفعت وارداتها من السيارات بنسبة تقترب من %8 بإجمالى 69 سيارة، مقابل 64 وحدة خلال العام الماضى، لتستحوذ على حصة تصل إلى %2 من إجمالى السيارات الفاخرة المفرج عنها خلال 2020، مقابل %2.4 خلال العام الماضى.

أما المركز التاسع، فكان من نصيب مازيراتى والتى اكتفت بالإفراج عن سياراتين فقط، مقابل 11 وحدة مفرج عنها خلال العام الماضى، بتراجع %82.

وانخفضت حصة العلامة الإيطالية من إجمالى سيارات الركوب الفاخرة المفرج عنها خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى لتسجل %0.1 مقابل %0.4 خلال نفس الفترة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن واردات مصر من السيارات سواء الفاخرة أو الإقتصادية ارتفعت خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى فى الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل 2020، بنسبة تصل إلى %31 لتسجل 42 ألفًا، و173 سيارة، مقابل 32 ألفًا، و211 سيارة مفرج عنها خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، وفقًا لتقديرات منفذ اسكندرية الجمركى.