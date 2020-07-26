واردات السيارات الأوروبية تسجل 24% نسبة نمو خلال النصف الأول (جراف)

تربعت رينو على قمة السيارات الأوروبية الأعلى استيرادًا للسيارات الملاكى خلال النصف الأول من العام الحالى

ارتفعت واردات السيارات الأوروبية خلال النصف الأول من العام الحالى %24.4 لتسجل 28 ألفًا، و665 سيارة، مقارنة بمعدلات استيرادها فى 2019، والتى سجلت 23 ألفًا، و37 سيارة، وفقًا للأرقام الصادرة عن منفذ اسكندرية الجمركى.

وأشار التقرير إلى أن سيارات الركوب الأوروبية تمكنت من الاستحواذ على حصة تصل إلى %52.9 من إجمالى واردات السيارات خلال النصف الأول، مقارنة بحصتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، والتى سجلت %48.5.

رينو تتربع على قمة واردات السيارات الأوروبية

واستمر تربع رينو على قمة السيارات الأوروبية الأعلى اسيترادا خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالى بعد افراجها عن 6446 سيارة، مقابل 4858 وحدة خلال 2019، بنمو %32.7.

وتمكنت العلامة الفرنسية رينو من الإستحواذ على حصة تصل إلى 22.5% من إجمالى واردات السيارات الأوروبية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2020، مقابل %21.1 خلال الفترة ذاتها من 2019.

وجاءت فيات فى المركز الثانى فى قائمة السيارات الأوروبية الأعلى استيرادًا لفئة سيارات الركوب خلال النصف الأول بإفراجها عن 5518 سيارة، مقابل 1387 سيارة خلال 2019، بنمو %297.8.

واستحوذت العلامة الإيطالية فيات على حصة استيرادية تصل إلى %19.2 من إجمالى واردات سيارات الركوب خلال النصف الأول، مقابل %6 خلال 2019.

وحلت أوبل فى المركز الثالث فى القائمة باستيرادها 3277 سيارة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2020، مقابل 3205 وحدات خلال 2019.

وتمكنت أوبل من الاستحواذ على حصة تصل إلى %11.4 من إجمالى سيارات الركوب ذات المنشأ الأوربى خلال 2020، مقابل %13.9 فى 2019.

وساهم نمو واردات سيارات سكودا خلال النصف الأول من 2020، بنسبة %93.7 فى اقتناصها المركز الرابع فى قائمة السيارات الأعلى استيرادًا خلال النصف الأول، بإجمالى 2541 سيارة، مقابل 1312 وحدة خلال 2019.

واستحوذت سكودا على حصة تصل إلى %8.9 من إجمالى سيارات الركوب المستوردة خلال النصف الأول 2020، مقابل %5.7 فى 2019.

بيجو بالمركز الخامس بقائمة السيارات الأوروبية الأعلى استيرادًا

وحلت بيجو فى المركز الخامس فى القائمة بإفراجها عن 2373 سيارة خلال العام الحالى، مقابل 3673 وحدة خلال العام الماضى، بتراحع %35.4 لتستحوذ على حصة استيرادية %8.3 خلال العام الحالى، مقابل حصتها التى سجلت %15.9 فى 2019.

وفى المركز السادس، جاءت سيارات سيتروين، والتى تمكنت من اقتناص المركز السادس فى قائمة ماركات السيارات الأوروبية الأعلى اسيترادًا خلال النصف الأول 2020، بإقراجها عن 2121 وحدة، مقابل 821 سيارة خلال 2019، بنمو %158.3.

واقتنصت سيتروين حصة استيرادية بلغت %7.4 من إجمالى سيارات الركوب المستوردة ذات المنشأ الأوروبى خلال 2020، مقابل %3.6 فى 2019.

مرسيدس تستحوذ على المركز السابع

وأشار تقرير منفذ اسكندرية الجمركى إلى استحواذ سيارات مرسيدس على المركز السابع فى قائمة السيارات الأوروبية الأعلى اسيترادا، بإجمالى 2078 سيارة، مقابل 2646 سيارة خلال 2019، بتراجع %21.5.

واستحوذت مرسيدس على حصة تصل إلى %7.2 من إجمالى سيارات الركوب الأوروبية المنشأ خلال النصف الأول من 2020، مقابل حصتها خلال العام الماضى، والتى بلغت %11.5.

وفى المركز الثامن، جاءت سيات والتى هبطت وارداتها من سيارات الركوب خلال النصف الأول 2020 بمعدل يصل إلى %60 لتسجل 1057 سيارة، مقابل 2654 وحدة خلال 2019.

وتسبب هبوط واردات سيارات سيات خلال النصف الأول فى هبوط حصة العلامة الأسبانية من اجمالى السيارات الأوروبية الواردة للسوق المحلية لتسجل %7.2 مقابل %11.5 خلال 2019.

واستطاعت فولكس فاجن من حصد المركز التاسع فى قائمة السيارات الأوروبية الأعلى استيرادًا خلال النصف الأول، لتسجل 921 سيارة، مقابل 1027 وحدة خلال 2019، بتراجع %10.3.

وتراجعت حصة فولكس فاجن الإستيرادية من اجمالى واردات سيارات الركوب الأوروبية خلال النصف الأول من العام الحالى لتسجل %3.2 مقارنة بحصتها خلال العام الماضى والتى قدرت بـ%4.5.

بى إم دبليو فى المركز العاشر

أما المركز العاشر، فجاء من نصيب العلامة الرياضية الفاخرة بى إم دبليو، والتى قفزت واراتها من سيارات الركوب خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو بنسبة %284.9 لتسجل 739 سيارة، مقابل 192 وحدة خلال العام الماضى.

واستطاعت سيارات بى إم دبليو من اقتناص حصة استيرادية تصل إلى %2.6 من إجمالى السيارات الأوروبية المفرج عنها خلال النصف الأول، مقابل %0.8 فى 2019.