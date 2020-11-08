واردات السـيارات تسجل 2.1 مليار دولار

سجلت قيمة واردات السيارات بمختلف أنواعها «الملاكى، والأتوبيسات، والشاحنات» نحو 2مليار و180 مليون دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 2 مليار و183 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق، بنسب تراجع طفيف بلغت %0.1

وأظهر التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض قيمة واردات السيارات التجارية بمختلف فئاتها بنسبة %15.3 إلى 224.1 مليون دولار خلال تلك الفترة، مقابل 264.7 مليون دولار فى نفس فترة المقارنة.

وتراجعت القيمة الإجمالية لواردات السيارات المخصصة للاستعمالات الخاصة بنسبة %10.3 لتسجل 255.9 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى، مقارنة مع 285.6 مليون دولار فى الفترة ذاتها من 2019.

على الجانب الأخر، ارتفعت قيمة واردات سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة %0.9 لتصل إلى مليار و543 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، مقابل مليار و530 مليون دولار فى نفس فترة المقارنة. وقفزت واردات مصر من قطاع الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة %52.7 إلى 156.2 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من العام الحالى، مقارنة مع 102.2 مليون دولار فى نفس الفترة من العام السابق.

قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن الفترة الماضية شهدت بطئًا فى حركة استيراد سيارات الركوب «الملاكي» من الخارج جراء وقف عمليات الشحن والتصدير من جانب المصانع العالمية لمدة امتدت أكثر من 3 أشهر.

وأضاف سعد أن السوق المحلية تعانى حاليًا من قلة المعرض ونقص أغلب الطرازات لمختلف العلامات التجارية المستوردة نتيجة تأخر وصول الكميات والحصص المتعاقد عليها خلال الربع الأخير من العام الحالى.

واستبعد احتمالية التكهن حول تعافى حركة واردات السيارات من الخارج فى ظل استمرار حالة الضبابية التى تسود قطاع صناعة السيارات عالميًا واتجاه كبرى الشركات لتخفيض الطاقة الإنتاجية بمصانعها والتركيز على تلبية متطلبات أسواقها المحلية والتركيز على تصدير منتجاتها لبعض الدول المجاورة.يذكر أن العديد من شركات السيارات العالمية ومنها «بى إم دبليو، وتويوتا، وهوندا، وفيات كرايسلر أوتوموبيل العالمية، ونيسان، وفولكس فاجن، وهيونداى وكيا، وجنرال موتورز، وفورد، مازيراتي» أعلنت فى وقت سابق عن إغلاق مصانعها المنتشرة فى مختلف الدول الخارجية فى إطار الحد من انتشار وباء فيروس كورونا بين العاملين.