وادي كوم امبو تفوز بأعمال في توشكى بـ44.5 مليون جنيه

رجب عزالدين: أعلنت شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي عن فوزها بعطاء القيام بمشروع استكمال أعمال دليل فرعى بتوشكى بقيمة إجمالية 44.5 مليون جنيه تقريبا. وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية أن هذا العطاء يختص بعملية استكمال أعمال دليل فرعي 3 و4 من كيلو متر 7.9 ألف حتى 14.2 كيلو متر بتوشكى. وقالت

رجب عزالدين:

أعلنت شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي عن فوزها بعطاء القيام بمشروع استكمال أعمال دليل فرعى بتوشكى بقيمة إجمالية 44.5 مليون جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية أن هذا العطاء يختص بعملية استكمال أعمال دليل فرعي 3 و4 من كيلو متر 7.9 ألف حتى 14.2 كيلو متر بتوشكى.

وقالت الشركة إن المشروع سيتم تحت إشراف الإدارة العامة لتنفيذ المشروعات، مشيرة إلى أن مدة تنفيذ المشروع 15 شهرا6 تبدأ من 15 ديسمبر 2017 وتنتهى 14 مارس 2019.

وأضافت الشركة فى نوفمبر الماضى، أنه تم إسناد وتطوير العديد من المشروعات لتنفيذها من قِبل الشركة بقيمة 59 مليون جنيه تقريبا.

وشملت تلك الأعمال مشروع تنفيذ الأعمال المتبقية للمصرف الرئيسي بغرب السويس لمساحة 12500 فدان، بقيمة إجمالية 14.49 مليون جنيه.

كما شملت مشروع تطوير المراعي لكل من ترعة بحر النور لمساحة 599 فدانا بمركز بيلا بكفر الشيخ، بقيمة إجمالية 11.35 مليون جنيه، إضافة إلى تطوير المراعي على ترعة الستاموني لمساحة 800 فدان بمركز بلقاس بقيمة 15.5 مليون جنيه.

كما تم إسناد تنفيذ عملية تطوير ترعة رقلمة وبحر الشوامي لمساحة 800 فدان بمركز بلقاس بقيمة 17.83 مليون جنيه.