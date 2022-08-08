«وادي دجلة» يتعاقد على تنفيذ حلول «فريش تشات» لميكنة خدمات الدعم الفني والتسويق

أعلنت اليوم شركة فريش وركس Freshworks Inc (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: FRSH)، المتخصصة في مجال برمجيات الأعمال السحابية إلى جانب تمكين ودعم أصحاب الأعمال التجارية، أن أحد عملائها وهو نادى “وادي دجلة”، أحد أكبر المراكز التدريبية والأكاديمية والترفيهية المصرية في مجالات رياضية متعددة في مصر وكينيا، اختار حلول فريش تشات (Freshchat) للمحادثات النصية لتبسيط وتيسير عمليات الدعم الفني، والمبيعات، والتسويق لكل من موظفيها وعملائها على حد سواء، لافتة إلى أن التكامل بين فريش تشات وتطبيق الواتساب WhatsApp وروبوتات المحادثات النصية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مكن نادي وادي دجلة من تقديم إجابات آلية ولحظية للأسئلة الروتينية للعملاء.

وجدير بالذكر أن وادي دجلة يعد واحدا من أهم الأكاديميات الرياضية الرئيسية في مصر، وعلى مدار الـ 15 عامًا الماضية قام بالتواصل مع أكثر من 148000 أسرة في مصر وكينيا والمستفيدة من النشاط البدني والإرشاد الرياضي الذى يقدمه، كما ترسل تلك الأسر ما يقرب من 5000 رساله استفسار في الشهر.

وأكدت إدارة النادي أن التطبيقات المستخدمة سابقا لم يكن بمقدورها معالجة رسائل بذلك الحجم بشكل مرض، لذلك وقع اختيارنا على حلول فريش تشات لتكاملها السلس مع تطبيق واتساب، وقدرتها على استخدام تقنية روبوتات المحادثات بإمكانياتها عالية الجودة التي تعمل بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل دقيق علاوة على شفافية ومرونة هيكل التسعير الخاص بها.

ومن جانبه، قال عمرو أنسي، مدير خدمة العملاء في وادي دجلة، أن زيادة عدد أعضاء النادي مع الاستخدام المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي في منطقه شمال إفريقيا أدى إلى ارتفاع معدل طلبات الدعم الفني من خلال هذه القنوات، فالعملاء يتواصلون معنا باستخدام قنوات مراسله متنوعة، وبفضل ما تقدمه حلول فريش تشات Freshchat من تكامل في قنوات التواصل فإن وكلاء الدعم الفني لدينا أصبح لديهم القدرة على التفاعل مع العملاء من مكان واحد دون عناء و بكفاءة أعلى، كما تساهم التحليلات التي توفرها فريش وركس في جمع رؤى أفضل حول إنتاجية وكلاء الدعم الفني، وتحسين الأعمال التي يقومون بها، واتخاذ قرارات إستراتيجية تمكن فرق التواصل من تقديم خبرات مبهجة في كل مرة للعملاء.

وتتميز حلول فريش تشات Freshchat بأنها سريعة الانتشار، كما أن روبوتات المحادثات الآلية توفر تجربة جديدة للمستخدمين سواء موظفين أو عملاء، كما تستطيع روبوتات المحادثات النصية أن تكشف مدى نية العميل لتقديم حلول مناسبة لأعضاء وادي دجلة، مما يؤدي إلى زيادة الخدمة الذاتية بنسبة 40%، ويخطط فريق وادي دجلة لدمج روبوتات المحادثات النصية مع تطبيقات الهواتف الذكية الخاص بهم، وذلك التكامل سيسمح لهم بتقديم دعماً فنياً سلساً أثناء جذب عملاء محتملين باللغة المحلية للدولة.