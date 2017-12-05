وادي دجلة للتنمية العقارية تشارك في معرض نيكست موف مصر

المال – خاص: تشارك وادي دجلة للتنمية العقارية في معرض نيكست موف الذي تدعمه سيتي سكيب مصر. يُقام المعرض العقاري، الذي يستهدف المستهلكين العقاريين، في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر القادم. وخلال المعرض، تستعرض الشركة مجموعة من أحدث مشروعاتها العقارية في السوق المصري، مع تقديم عروض وخصومات متميزة لزائري المعرض طوال فترة إقامته. وتعليقاً على تلك المشاركة، يقول ماجد حلمي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية: “تحرص وادي دجلة للتنمية العقارية على المشاركة في المعارض والفاعليات العقارية المتخصصة والتي تمثل منصة تسويقية هامة تجتمع فيها العديد من الشركات العقارية المصرية والعربية لخدمة الراغبين في الشراء والاستثمار في العقارات. إنّ معرض نيكست موف يُمثل فعلياً خطوة جديدة و مختلفة في عالم المعارض العقارية التي يتم تنظيمها بصورة احترافية بدعم من سيتي سكيب مصر. لقد شهد القطاع العقاري المصري صحوة حقيقية خلال العام الحالي، خاصة بعد بدء تنفيذ الدولة لعدد كبير من المشروعات القومية العملاقة، وهو ما كان له أكبر الأثر في تحفيز مطوري القطاع الخاص على استكمال وإطلاق مشروعات جديدة بنفس الحماس”.



يُعد نيكست موف مصر من أولى المعارض التي تستهدف الطبقة المتوسطة للسوق العقاري المصري، و مع الأخذ في الأعتباربأن مصر هي البلد المثالي للمستثمرين في المجال العقاري الذين يرغبون في تحقيق دخل فوري وتنمية رأس المال سواء على المدى القريب أو البعيد هذا إلى جانب الحصول على ميزة سهولة إعادة البيع فإن الهدف من إقامة نيكست موف هو ربط شركات التطوير العقاري بالمشترين للوحدات العقارية سواء كانت بهدف السكن أو الأستثمار. ويشارك في المعرض العديد من شركات الأستثمار و التطويرالعقاري التي تقدم مشروعات سكنية تناسب الطبقة المتوسطة المستهلكة و المستثمرة في مصر. لقد تمكنت وادي دجلة للتنمية العقارية من تحقيق قفزات كبيرة في السوق المصري منذ انطلاقها قبل 12 عاماً، وبالتحديد مع إقامة مارينا وادي دجلة، أولى مشروعاتنا في مصر عام 2005. إنّ هذه الانطلاقة القوية عززت مكانتها في السوق المصري كمطور عقاري يمتلك رؤية مختلفة ويحظى بثقة كبيرة لدى عملائه. ومن بين المشروعات التي تستعرضها الشركة خلال نيكست موف، مشروع نيوبوليس وهو المجتمع السكنى الأكبر والأضخم ضمن المشاريع السكنية لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية و التي تطرحها حاليا ويقع على مساحة 545 فدانا بمستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة والتي تعتبر البوابة الغربية للعاصمة الجديدة. وتتكون مدينة نيوبوليس من 15 ألف وحدة سكنية تتنوع بين شقق ودوبلكسات، و تنفذ على أربع مراحل مختلفة ومن المستهدف أن يتم تسليم المرحلة الأولى خلال 4 سنوات، بإجمالي استثمارات 13 مليار جنيه. ومن المشروعات الأخرى مشروع برومينيد نيو كايرو و الذي يقع في قلب القاهرة الجديدة على مساحة 140,000 متر مربع، ويضم 1000 شقة سكنية فخمة وشقق علوية بروف (penthouses). كما تستعرض الشركة أيضاً مشروعاتها بالعين السخنه والتي تتمثل في كلا من مشروع مورانو ويقع على مساحة 470 ألف متر مربع ويتضمن ما يقرب من 2000 وحدة بالإضافة إلى فندق سياحي 4 نجوم يتكون من 110 غرفة إلى جانب المطاعم والكافيتريات، حمامات السباحة، نادي صحي وشاطئ خاص. ويبلغ إجمالي استثمارات المشروع 1,5 مليار جنيه، يتكون المشروع من 3 مراحل وأهم ما يميز المشروع غير أنه مصمم على طراز الجزيرة الإيطالية مورانو أن مجرى العين السخنة يمر في أرضه، مشروع بلومار السخنه و الذي تم طرحه في أوائل 2014 ويقع على مساحة مليون و مائة متر مربع تقريبا ويحتوي المشروع على حمامات سباحة، منطقة ملاهي للأطفال، منطقة تجارية، مطاعم وكافيهات إلى جانب أتوبيس داخلي لسهولة التنقل. ويضم المشروع ما يقرب من 3000 وحدة و يبلغ إجمالي استثمارات المشروع 1.5 مليار جنيه بتكلفة إنشائية 505 ملايين جنيه. و هذا الى جانب مدى وهو أحدث مشاريع الشركة بالسخنه و يتميز بموقعه الأستراتيجي المميز بالعين السخنة حيث يبعد 22 كيلو من نهاية طريق القطامية، على إجمالي مساحة 320 ألف متر مربع. وقد صمم هذا المشروع على أفضل التصاميم الهندسية و المعمارية حيث تطل جميع الوحدات على البحر مباشرة. و تبعد المرحلة الأولى للمشروع 100 متر تقريبا من البحر الى جانب انه سيتم بناء باقي وحدات المشروع على مستويات مختلفة في الجبل حتى يتسنى للجميع التمتع بجمال الطبيعة واطلالة البحر. و قد تم طرح المشروع في نوفمبر 2016 على أن يتم تسليم المرحلة الأولى منه بعد 4 سنوات من التعاقد. وإلى جانب أهم مميزات المشروع وهي الأطلالة الكاملة على البحر يقدم المشروع أيضا العديد من الخدمات (حمام سباحة بطول الشاطئ، منطقة تجارية، كافيهات داخلية و خارجية، جيم بفيو كامل للبحر، مناطق خضراء وفندق).



يضيف حلمي: “إننا نسعى من خلال رؤيتنا العقارية لتغيير مفهوم المجتمعات العمرانية في مصر، من خلال إقامة مشروعات عقارية متعددة توفر أعلى درجات الرفاهية بأبسط الوسائل وأفضل الأسعار التنافسية، وهو ما أتاح لنا أن تبلغ محفظة مشاريعنا 20 مشروعا يتنوع ما بين مشروعات سكنية ومنتجعات سياحية متوسطة الحجم ومشروعات عملاقة على مساحة إجمالية تبلغ 8 مليون متر مربع من بينها مشروع نيوبوليس، أكبر مشروعاتنا العقارية على مساحة 545 فدانا بمدينة مستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة، بالإضافة لمشروعاتنا المتميزة في الغردقة والساحل الشمالي”.



ومع تحسّن السوق بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، أصبح المستهلكون يتطلعون الآن إلى المجال العقاري بصورة أكبر من أي وقت مضى. ومن المعروف أن الإسكان من أولويات الحكومة المصرية ، وهو ما دعاها لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي من المتوقع أنّ يستوعب ملايين السكان. ويختتم حلمي بقوله: “تتبنى وادي دجلة للتنمية العقارية رؤية الحكومة بضرورة التوسع في منطقة شرق القاهرة التي تمتلك امكانيات هائلة للنمو، ولذلك نقيم مشروع نيوبوليس الذي يمثل امتداداً عمرانياً للقاهرة الجديدة في قلب مستقبل سيتي. إننا نؤمن أنّه لا بد من إيجاد حلول مبتكرة لمشكلة الإسكان في القاهرة”