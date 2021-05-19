«وادي دجلة» للتنمية العقارية تبدأ تسليم جميع وحدات «بلومار هيلز» بالعين السخنة

انتهت شركة وادي دجلة للتنمية العقارية من تنفيذ كامل أعمال الإنشاءات والتشطيبات بمشروع بلومار هيلز الذي يطل على سلسلة جبال الجلالة بمدينة العين السخنة، والتي تعتبر من أروع المناظر الطبيعية في هذه المنطقة، ويقع المشروع على مساحة 450 ألف مترا…

انتهت شركة وادي دجلة للتنمية العقارية من تنفيذ كامل أعمال الإنشاءات والتشطيبات بمشروع بلومار هيلز الذي يطل على سلسلة جبال الجلالة بمدينة العين السخنة، والتي تعتبر من أروع المناظر الطبيعية في هذه المنطقة، ويقع المشروع على مساحة 450 ألف مترا مربعا، ويتكون المشروع من مرحلتين، ويتضمن 190 وحدة إلى جانب مساحات تجارية على مساحة 600 متر مربع.

و تقوم الشركة بتسليم خمسة مشاريع ما بين السياحية و السكنية خلال العام الجاري ويعد بلومار هيلز في مقدمة المشروعات المقرر تسليمها هذا العام.

و الجدير بالذكر أن الشركة إنتهت من تعديل واجهات المبنى التجاري و تشغيل Best Way، كما تم الانتهاء من تهذيب الشاطئ وسور المنطقة الشاطئية وفرش الشاطئ، وتجهيز حمامات السباحة وملئها، هذا إلى جانب الانتهاء من أعمال الزراعة بالمناطق العامة للمشروع، حيث تم زراعة الحدائق الخاصة فضلا عن إنجاز أعمال الطرق والممرات لجميع المشروع.

وتحرص “وادي دجلة” على إنشاء بنية تحتية متكاملة تضمن تغطية احتياجات المدينة على المدى الطويل.

وتمتلك وادي دجلة عدة مشروعات بالعين السخنة إلى جانب “بلومار هيلز”، ولعل أبرزها وأقدمها مشروع “مارينا وادي دجلة” الذي يقع في طريق السويس بالعين السخنة، على مساحة 630 ألف متر مربع، والذي تم تسليمه بالكامل عام 2007، هذا بالإضافة إلى مشروع “بلومار الدوم” الذي يقع على بعد 25 كيلو مترًا من نهاية طريق القطامية بمنطقة الدوم بالعين السخنة، على مساحة 200 ألف متر مربع والذي تم تسليمه عام 2013، وهذا إلى جانب مشروع “بلومار السخنة”، الذي يقع على بعد 17 كيلومتر من نهاية طريق القطامية في الكيلو 32 طريق السويس – السخنة، على مساحة٧٢٠ ألف متر مربع تقريبا، والذي تم تسليم المرحلة الأولى منه بالكامل وجاري تسليم المرحلة الثانية، ومشروع مورانو ويقع على مساحة 470 ألف متر مربع ويتضمن ما يقرب من 2000 وحدة وتم البدء في تسليم المرحلة الأولى منه. وأخيرا مشروع “مدى” الذي يتميز بموقعه الإستراتيجي بالعين السخنة حيث يبعد 22 كيلو من نهاية طريق القطامية، على إجمالي مساحة ٢٧ ألف متر مربع.