وادي دجلة تستعرض آخر التطورات في مشروعاتها

المال – خاص استعرضت شركة وادي دجلة للتنمية العقارية أحدث التطورات في مشروعاتها العقارية بالسوق المصرية التي انطلقت فيها الشركة عام 2005. جاء ذلك أثناء إعلان وادي دجلة عن مشاركتها في معرض ومؤتمر النخبة العقاري الذي يقام في قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة نصر في الفترة من 9 إلى 12 أغسطس

المال – خاص

استعرضت شركة وادي دجلة للتنمية العقارية أحدث التطورات في مشروعاتها العقارية بالسوق المصرية التي انطلقت فيها الشركة عام 2005.

جاء ذلك أثناء إعلان وادي دجلة عن مشاركتها في معرض ومؤتمر النخبة العقاري الذي يقام في قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة نصر في الفترة من 9 إلى 12 أغسطس الحالي.

وتعد هذه المشاركة هي الثانية لوادي دجلة في هذا المعرض الإقليمي المهم بالقاهرة، وتعليقاً على ذلك، قال المهندس ماجد حلمي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، إن الأخيرة تحرص على المشاركة في المعارض والمؤتمرات العقارية المتخصصة التي تمثل منصة يجتمع فيها مجموعة من خبراء القطاع والعملاء والمهتمين به، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لاستعراض مشروعات الشركة وتسويقها في مصر والأسواق الخليجية.

وأوضح حلمي أن القطاع العقاري المصري شهد صحوة حقيقية خلال النصف الأول من العام الحالي، خاصة بعد إطلاق الحكومة وبدء تنفيذها عددا كبيرا من المشروعات العقارية العملاقة في السوق المحلية، واعتبر ذلك محفزاً للمطورين العقاريين في القطاع الخاص لمواصلة تطوير المشروعات بالحماس نفسه.

وأضاف أن الشركة حققت قفزات كبيرة في السوق المصرية منذ انطلاقها قبل 12 عاماً، وبالتحديد مع إقامة مارينا وادي دجلة، أول مشروعات وادي دجلة في مصر عام 2005.

وأوضح أنّ هذه الانطلاقة القوية عززت مكانة الشركة كمطور عقاري يمتلك رؤية مختلفة ويحظى بثقة كبيرة لدى عملائه، تتمثل في تغيير مفهوم المجتمعات العمرانية في مصر، عن طريق إقامة مشروعات عقارية عملاقة توفر أعلى درجات الرفاهية بأبسط الطرق والوسائل وأفضل الأسعار التنافسية، وهو ما وصل بمحفظة الشركة إلى 20 مشروعا تتنوع ما بين مشروعات سكنية ومنتجعات سياحية متوسطة الحجم ومشروعات عملاقة على مساحة إجمالية تبلغ 8 ملايين متر مربع من بينها مشروع نيوبوليس، أكبر مشروعات الشركة العقارية على مساحة 545 فدانا بمدينة مستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة.

ومن بين المشروعات الأخرى التي تستعرضها وادي دجلة للتنمية العقارية خلال معرض النخبة، مشروع برومينيد المعادي الذي يشغل مساحة 34000 متر مربع في زهراء المعادي في موقع استراتيجي مطل على نادي وادي دجلة.

ويضم المشروع 35 عمارة سكنية منها شقق سكنية ودوبلكس بإجمالي عدد وحدات 463 وحدة، ويتميز بمجموعة من الخدمات والمرافق مثل حمامات السباحة، ومساحات خضراء فسيحة ومسارات للجري والمشي وجراج خاص ومناطق تجارية وإدارية وخدمات أخرى.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق إحدى مراحل المشروع (Breeze) في السابع من الشهر الحالي، ومن المشروعات الأخرى مشروع برومينيد نيو كايرو في القاهرة الجديدة على مساحة 140,000 متر مربع، ويضم 1000 شقة سكنية فخمة وشقق علوية بروف (penthouses) على أن يكون التسليم كامل التشطيب بالتكييفات.

يشار إلى أن الشركة قامت بتسليم 7 مشروعات عقارية بالكامل في مناطق المعادي والسادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة وسيدي عبدالرحمن والعين السخنة، إلى جانب عدد آخر من المشروعات تحت الإنشاء في العديد من المواقع المتميزة في القاهرة وخارجها.

وتتعدد الأهداف التي تسعى وادي دجلة لتحقيقها خلال 2017، إذ تستهدف الشركة تحقيق مبيعات تتخطي 5 مليارات جنيه خلال العام الحالي من خلال بيع أكثر من 3000 وحدة سكنية.

يبلغ إجمالي عدد الوحدات في محفظة الشركة 36000 وحدة سكنية وسياحية، هبالإضافة إلى 10000 وحدة تحت التسليم والتطوير.