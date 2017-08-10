وادي النيل للملاحة تحقق الرقم القياسي في نقل الأبقار

محمود محسن صرح اللواء مصطفى عامر، رئيس هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، بأن الهيئة كثفت جهودها وطاقتها للمساهمة الفعالة في توفير متطلبات السوق من الأبقار والأغنام، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وما يتطلب ذلك من زيادة كمية المعروض من اللحوم بالسوق المحلية، حيث تم نقل 9800 رأس ماشية خلال الأسبوع

محمود محسن

صرح اللواء مصطفى عامر، رئيس هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، بأن الهيئة كثفت جهودها وطاقتها للمساهمة الفعالة في توفير متطلبات السوق من الأبقار والأغنام، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وما يتطلب ذلك من زيادة كمية المعروض من اللحوم بالسوق المحلية، حيث تم نقل 9800 رأس ماشية خلال الأسبوع الحالي (الجمعة 4 أغسطس حتى الخميس 10)، وهو ما يعد طفرة كبيرة في كمية المنقول.





وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة سير الوحدات العاملة في مجال نقل الأبقار، ووجّه قيادات الهيئة بعمل تقرير أسبوعي عن كمية المنقول من الأبقار الحية المنقولة على متن أسطول الهيئة.

وعلى صعيد نقل الأغنام وبعد إبرام عدة عقود مع شركات الإنتاج الحيواني، وعلى إثر ذلك أشار عامر إلى أن الهيئة قامت بتجهيز الوحدة (العاشر من رمضان)، وعمل الصيانة اللازمة؛ استعدادًا لهذا الشأن، حيث إنه من المقرر أن يتم نقل عدد (3500) رأس أغنام يوميًّا بداية من الأسبوع المقبل، ليتم طرحها بالأسواق فور وصولها.