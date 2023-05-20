«وادي النيل» تنتهي من بناء استاد المصري الجديد خلال 18 شهرا (صور)

تعتزم شركة وادى النيل للمقاولات الإنتهاء من بناء إستاد المصري البورسعيدي خلال 18 شهر حيث ستستغرق الأعمال الخرسانية 8 أشهر و10 أشهر للتشطيبات والتجهيزات

حيث بدأت أعمال هدم الاستاد فى أغسطس عام 2021 واستمرت لمدة 10 أشهر، والتي تستهدف إخلاء 48 ألف متر مربع جرى الانتهاء من 9000 متر مربع،

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن المحافظه دعمت إنشاء ستاد النادي المصري بمبلغ 260 مليون جنيه كمشاركة في بناء الاستاد الجديد، و تم سداد أول قسط بقيمة 50 مليون جنيه للشركة المسئولة عن الإنشاءات ” شركة وادي النيل للمقاولات ” قائلا ان النادي المصري بمثابة الماء والهواء لأبناء بورسعيد فاهالي المحافظة يعشقون النادي المصري، وجميعنا نعمل للحفاظ على هذا الكيان في المقام الأول دون أي مصالح شخصية لأحد”.

كما أكد أن المحافظة والدولة داعمة للنادي المصري دائما و هناك جهود مثمرة من كافة الجهات لسرعة الانتهاء من إنشاء استاد النادي المصري الجديد خلال المدة الزمنية المحددة، بالإضافة لإقامة فندق للاعبين على أعلى مستوى، مزود بكافة الخدمات اللازمة، قائلا أن الاحلام لاتنتهي، و سنفعل كل الخير لأهالي بورسعيد وجماهير النادي العظيمة.

جاء ذلك خلال الجوله التفقدية لموقع العمل بمشروع إنشاء النادي ، ، ومتابعة الشرح التفصيلي لمراحل إنشاء المشروع، كما اطمئن المحافظ على توافر المعدات والامكانيات اللازمة لانتظام سير العمل، وشدد المحافظ، على الإسراع في معدلات إنشاء ستاد النادي، مؤكدا على متابعته أولا بأول لموقف سير العمل في إنشاء الاستاد.

وأكد محافظ بورسعيد أن النادي المصري كيان عظيم ، ولا يجب أن ننساق وراء الشائعات ، مناشدا جماهير المصري بالوقوف خلف النادي المصري ودعمه وعدم الانسياق وراء الشائعات واللغط الذي يثيره البعض.

وأشار المحافظ إلى استمرار التنسيق مع كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، لمتابعة مستجدات النادي و أعمال بناء الاستاد الجديد.

موجها الشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو على وجهازه الفني ولاعبي النادي، على الجهود المثمرة وإسعاد جماهير النادي.