«وادي النيل» تستكمل تنفيذ مشروعات التأمين الشامل ببورسعيد

استقبل عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء ، هاني ضاحي، رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة والشركة، بحضور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، ويوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد . محافظ بورسعيد يستقبل رئيس شركةوادي النيل

واستعرض محافظ بورسعيد مع رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل موضوعات متعلقة بالتعاون بين الشركة والمحافظة وتعظيم الاستفادة من ثمار هذا التعاون وخبرات الشركة فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشاد محافظ بورسعيد بدور الشركة في منظومة التأمين الصحي الشامل، وقيامها بالإشراف علي إنشاء مستشفي أطفال النصر التخصصي وتطوير مستشفي الزهور، مؤكدًا أن الشركة تمتلك مقومات متميزة تساعد فى دعم خطط المحافظة لتحقيق التنمية، والمشاركة في العديد من المشروعات المختلفة، وتقديم نماذج على أعلى مستوى تتناسب مع طبيعة التطور الملحوظ ببورسعيد