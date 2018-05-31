وادى كوم أمبو: 3734 فدانًا حجم الأراضى المملوكة للشركة بأسوان

رجب عز الدينقالت شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي إن إجمالى مساحة الأراضى الممولكة للشركة بمركز ومدينة كوم أمبو بأسوان يبلغ 3734 فدانا.جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص المزاد العلنى لبيع الأراضى وضع اليد المملوكة للشركة.وقالت الشركة فى وقت لاحق إن مزادها العلنى الذى

رجب عز الدين

قالت شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي إن إجمالى مساحة الأراضى الممولكة للشركة بمركز ومدينة كوم أمبو بأسوان يبلغ 3734 فدانا.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص المزاد العلنى لبيع الأراضى وضع اليد المملوكة للشركة.

وقالت الشركة فى وقت لاحق إن مزادها العلنى الذى انعقد الأربعاء لم يسفر عن بيع أى مساحة من الأراضى.

وأقرت الشركة فى يناير الماضى عقد جلسات شهرية دورية لبيع أراضى وضع اليد بالمزاد العلنى بمدينة كوم مبو محافظة أسوان وذلك ابتداء من الأربعاء الموافق 28 فبراير 2018، ويستمر انعقادها شهريا فى الأربعاء الأخير من كل شهر بمقر الشركة.

وفازت الشركة فى ديسمبر الماضى بعطاء لاستكمال إنشاء دليل فرعي في توشكى بنحو 44.5 مليون جنيه.