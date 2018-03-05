وادى كوم أمبو: ندرس شروط السداد المقدمة فى مزاد أسوان

رجب عز الدين قالت شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي إن بعض المتقدمين للشراء فى مزاد أسوان طلبوا أن يكون مقدم الثمن 40% والباقى على ثلاث سنوات .وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن هذه الشروط سيتم دراستها من قبل مجلس الإدارة علما بأن عملية البيع لا تتم إلا بعد اعتماد المجلس.وأعلنت ال

رجب عز الدين

قالت شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي إن بعض المتقدمين للشراء فى مزاد أسوان طلبوا أن يكون مقدم الثمن 40% والباقى على ثلاث سنوات .

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن هذه الشروط سيتم دراستها من قبل مجلس الإدارة علما بأن عملية البيع لا تتم إلا بعد اعتماد المجلس.

وأعلنت الشركة نهاية الاسبوع الماضى عن بيع مساحات من الأراضى المملوكة لها بمركز كوم امبو –اسوان بقيمة اجمالية 5.4 مليون جنيه تقريبا وذلك بالمزاد العلنى الذى عقد الأربعاء 28 فبراير.

وقالت الشركة إن جلسات بيع أراضى وضع اليد بالمزاد العلنى بمدينة كوم امبو محافظة أسوان ستبدأ اعتبار من جلسة الأربعاء الموافق 28 فبراير 2018، ويستمر انعقادها شهريا فى الأربعاء الأخير من كل شهر بمقر الشركة.

وفازت الشركة فى ديسمبر الماضى بعطاء لاستكمال إنشاء دليل فرعي في توشكى بنحو 44.5 مليون جنيه.

وحققت الشركة صافى قدره 2.2 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية سبتمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 527 ألف جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق.