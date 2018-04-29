وادى كوم أمبو: مزاد أراضي وضع اليد لم يسفر عن بيع مساحات

رجب عزالدينقالت شركة "وادى كوم أمبو" لاستصلاح الأراضي، إن مزاد بيع أراضى وضع اليد بمدنية "كوامبو"، الذى عقد الخميس الماضى، لم يسفر عن بيع أى مساحة.وتعقد الشركة، جلسات بيع أراضى وضع اليد بالمزاد العلنى بمدينة كوم أمبو محافظة أسوان، ابتداءً من جلسة الأربعاء -الموافق 28 فبراير 2018- ويستمر انعقادها

رجب عزالدين

قالت شركة “وادى كوم أمبو” لاستصلاح الأراضي، إن مزاد بيع أراضى وضع اليد بمدنية “كوامبو”، الذى عقد الخميس الماضى، لم يسفر عن بيع أى مساحة.

وتعقد الشركة، جلسات بيع أراضى وضع اليد بالمزاد العلنى بمدينة كوم أمبو محافظة أسوان، ابتداءً من جلسة الأربعاء -الموافق 28 فبراير 2018- ويستمر انعقادها شهرياً فى الأربعاء الأخير من كل شهر.

وفازت الشركة، فى ديسمبر الماضى، بعطاء لاستكمال إنشاء دليل فرعي في توشكى 44.5 مليون جنيه.

وحققت الشركة صافى قدره 2.2 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية سبتمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 527 ألف جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق.