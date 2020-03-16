«وادى دجلة» يستعد لإنشاء نادى رياضى بالمنيا الجديدة

حصلت شركة وادى دجلة للأندية الرياضية، على قطعة أرض مساحتها 16 فداناً بمدينة المنيا الجديدة بقيمة 62.475 مليون جنيه، لإنشاء نادى رياضى اجتماعى.

وقال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية المدينة، إن الشركة تقدمت منذ فترة بطلب للحصول على الأرض وفق آلية التخصيص الفورى المباشر، ووافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم تحديد سعر المتر بقيمة 850 جنيهاً.

وأوضح لـ«المال» أنه سيتم الإعلان خلال الساعات القليلة المقبلة عن تخصيص المساحة للنادى الشهير.

ويوضح الموقع الإلكترونى لوادى دجلة، أن ذراع الأندية يمتلك 5 أفرع بمناطق هليوبوليس المعادى، والنخيل، ومدينة السادس من أكتوبر، وتأسست الشركة عام 2002، عبر إنشاء «وادى دجلة» بمنطقة المعادى، ليصبح أول نادى رياضى خاص فى مصر.

وقال المهندس محمد مصطفى، إن هيئة المجتمعات العمرانية وافقت على 9 طلبات تخصيص أخرى، بقيمة إجمالية لـ 10 طلبات تقارب 181 مليون جنيه، وتنوع الأنشطة بين تعليمى وطبى وتجارى وإدارى وأنشطة عمرانية، وسيتم الإعلان عنها على موقع الهيئة خلال ساعات.

وأوضح أن من ضمن الطلبات التى تمت الموافقة عليها، أرض بمساحة 39.9 ألف متر بمنطقة الياسمين، المرحلة الثانية من مشروع إبنى بيتك، وتم تخصيصها للنشاط العمرانى المتكامل بسعر يبلغ 1410 جنيهات، كما تم تخصيص أرض مساحتها 1154 متراً للنشاط الطبى، بسعر 3565 جنيهاً.

وتابع: الموافقات شملت أرض لإنشاء محطة تموين للسيارات على مساحة 4001 متر بسعر 6035 جنيهاً للمتر، بجانب تخصيص أرض لمحطة تموين سيارات صديقة للبيئة على مساحة 1202 متر بسعر 4390 جنيهاً للمتر، بخلاف 5289 متراً لإنشاء معهد عالى للتمريض بسعر 1250 جنيهاً للمتر.

وأضاف أن الموافقات تضمت تخصيص أرض بمساحة 12464 متر بسعر 1145 جنيهاً للمتر لإنشاء معهد عالى، بخلاف أرض مساحتها 1400 متر بسعر 3300 جنيه للمتر، مخصصة للنشاط التجارى الإدارى، وأخيراً أرض بمساحة 764 متراً بسعر 2385 جنيها للمتر، لإنشاء حضانة.

وتقع المنيا الجديدة شرق النيل أمام مدينة المنيا القديمة، وتبعد عن القاهرة 250 كم بمساحة إجمالية 31 ألف فدان، ووفقاً للموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية، بلغ حجم الاستثمارات بالمدينة ما يفوق 5.2 مليار جنيه، منها 2.6 مليار بقطاع الإسكان، و304.6 مليون جنيه للخدمات، و2.3 مليون جنيه للمرافق، و45.6 مليون جنيه للزراعة.