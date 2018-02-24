وادى دجلة سيتى تضخ 300 مليون جنيه فى ديستركت شيراتون

بدور إبراهيم وصل إجمالى استثمارات شركة وادى دجلة سيتى، إحدى شركات مجموعة وادى دجلة، والتابعة لشركة أندية وادى دجلة، فى مشروع ديسكترت شيراتون، والذى أعادت الشركة إطلاقه مؤخرا حوالى 300 مليون جنيه. قال فادى ألفونس، العضو المنتدب لـ«وادى دجلة سيتى»، إن مشروع «ديستركت شيراتون»

بدور إبراهيم

وصل إجمالى استثمارات شركة وادى دجلة سيتى، إحدى شركات مجموعة وادى دجلة، والتابعة لشركة أندية وادى دجلة، فى مشروع ديسكترت شيراتون، والذى أعادت الشركة إطلاقه مؤخرا حوالى 300 مليون جنيه.

قال فادى ألفونس، العضو المنتدب لـ«وادى دجلة سيتى»، إن مشروع «ديستركت شيراتون» تديره الشركة، وتم تأسيسه عام 2014 على مساحة حوالى 200 ألف متر مربع، لخدمة قاطنى منطقة مصر الجديدة والمناطق المجاورة.

وأضاف ألفونس، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن فكرة المشروع هى خلق متنزه مفتوح يضم عددا كبيرا من كبرى الأسماء بمجال الأغذية والمشروبات والوجبات السريعة، إضافة إلى ناد اجتماعى ورياضى؛ ليكون مقصدا عائليا متميزا.

وأوضح أن الشركة انتهت فى 2017 من إعادة هيكلة كاملة شملت الرؤية الاستراتيجية لجميع الإدارات، مع إعادة تشكيل الأهداف والأولويات التى ركزت خلال المرحلة الراهنة على قطاع الـ Retail كأحد القطاعات الاستثمارية الواعدة واسعة النمو، كما تم تعيين فريق عمل جديد وتدريبه على الرؤية الجديدة للشركة.

ويضم «دستركت» عددا كبيرا من المحلات والمراكز التجارية والخدمات الأساسية والأنشطة الترفيهية والمطاعم والمقاهى ومطاعم وجبات السريعة، إضافة لصالة ألعاب رياضية كبيرة ومزودة بأحدث الأجهزة الرياضية وهايبر ماركت وبارك للأطفال، والأهم عدد من الـ outlet stores التى تقدم كبرى العلامات التجارية بمجال الأزياء والموضة بأسعار تنافسية فى متناول الجميع.

وأشار ألفونس إلى أن كل ذلك فى مكان مفتوح بما يضمن تجربة تسوق جديدة ومبتكرة على غرار كبرى المشروعات العالمية الرائدة بالمفهوم ذاته، وانضمت مؤخرا عدد من الأسماء العالمية منها “ديكاتلون مصر ولولو هايبر ماركت” للمشروع.

ويتمتع مشروع ديستركت بعدة ميزات تنافسية، أولها موقعه الجغرافى المميز بمنطقة شيراتون فى مصر الجديدة على مقربة من مدينة نصر أو القاهرة الجديدة والشروق والعبور والرحاب، فضلا عن وجود نادى وادى دجلة شيراتون به، والذى يضم أكثر من 100 ألف عضو.

واستكمالا لفلسفة الشركة الرامية لخلق مفهوم جديد متكامل الأركان، يتم تخصيص مساحة كبيرة لإنشاء مدرسة دولية لخدمة سكان المنطقة والمناطق المجاورة، ليصبح بحق “ديستركت” ضاحية متكاملة بها كل ما يحتاجه أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم وفئاتهم واهتماماتهم.

وعن الخطط التوسعية، قال ألفونس إن طموحاتنا كبيرة ورؤيتنا للتوسع لا حدود لها، وهو تصميم وتكرار نموذج “ديستركت” فى عده مواقع على مستوى الجمهورية مع التوسع فى إنشاء أندية جديدة، ليصبح النشاط التجارى المجاور لمعظم الأندية الجديدة المزمع إقامتها، ومن ثم يسهل على الشركاء الحاليين الانضمام لجميع المشروعات المستقبلية من خلال فرص استثمارية واعدة”.

وتعد شركة وادى دجلة سيتى الذراع الرئيسية لقطاع التجارة والتجزئة بمجموعة وادى دجلة، وهى الشركة المسئولة عن تنفيذ المفهوم المستحدث للمولات المجتمعية التى تقوم الشركة بإطلاقها بمختلف أنحاء الجمهورية.