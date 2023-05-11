«وادى تكنولوجيا المعلومات» تورد خوادم إلكترونية لـ«الدخيلة» بقيمة 9.5 مليون جنيه

بدأت شركة وادى تكنولوجيا المعلومات توريد 6 خوادم قواعد بيانات لميناء الدخيلة، والتى فازت بها مطلع العام الحالى، بتكلفة تصل إلى 9.5 مليون جنيه.

وحسب مصادر مطلعة بهيئة ميناء الإسكندرية، فإن «وادى تكنولوجيا المعلومات» تنافست مع شركتى كمبيوروتس لتكنولوجيا المعلومات، كان عرضها بتكلفة 11.8 مليون جنيه، و«توب تك إيجيبت» التى تقدمت بعرض قيمته 11.3 مليون جنيه.

وأشارت المصادر إلى أن المشروع يأتى فى ضوء قيام هيئة الميناء بإضافة تحديثات فى الأنظمة الإلكترونية، وتفعيل قرارات وزارة المالية بشأن تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى، وتطبيق الفاتورة الشاملة بها والتى تشمل إصدار فاتورة عن كل الجهات العاملة بالميناء.

وأضافت المصادر أن هذا يأتى أيضًا فى ظل التطور الهائل والحركة السريعة فى مجال الموانئ والنقل البحرى فى العالم، وفى ظل الاهتمام الكبير لتطوير دور الموانئ البحرية فى دعم الاقتصاد القومى.

ولفتت إلى أن الهيئة تنفذ العديد من المشروعات للحفاظ على تنافسية الميناء بالبحر المتوسط وتعزيز الطاقة الاستيعابية للميناء لتلبية احتياجات العملاء فى المستقبل، إذ أصبحت لديه القدرة على جذب التجارة والنقل البحرى، جعلته يحتفظ بتميزه وتفوقه على الموانئ المصرية.

وأكدت المصادر أن من هذه المشروعات والتطورات تحديث النظام الإلكترونى بالهيئة فى مجال تأمين بيانات تكنولوجيا المعلومات داخل المنظومة الالكترونية للهيئة، خاصة أنه تم إدخال أنظمة خاصة بالتكامل الإلكترونى بين الميناء والجهات المعنية وتحقيق مبدأ G2G G2B وتفعيل الربط بين هيئة الميناء ووزارة التخطيط، والتأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب.

كما تم رفع كفاءة منظومة الدفع الإلكترونى لهيئة الميناء بوضع خادم خاص للدفع الإلكترونى منفصل عن الخوادم الخاصة بالنظام الإلكترونى الأساسى لهيئة الميناء.

وتم ضبط بيانات الشحن والتفريغ شركات الحاويات، وتوفير مصدر لمراجعة بيانات المانيفست والإفراج الجمركى الخاص بالجمارك لباقى الإدارات المعنية بهيئة الميناء.

كما قامت الهيئة مؤخرًا إعادة تنظيم بيانات التكامل المرسلة بنك معلومات قطاع النقل البحرى مع تفعيل بيانات جديدة وفصل بيانات الإسكندرية عن الدخيلة لتيسير دورة العمل الخاصة بهم.