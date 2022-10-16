«وادى النيل للملاحة» تتفق مع «ثرى إيه انترناشونال» على تحديث 8 وحدات نهرية

اتفقت هيئة وادى النيل للملاحة النهرية – التابعة لوزارة النقل مع شركة شركة «ثرى إية انترناشونال»، على بدء تطوير ورفع كفاءة 8 وحدات نهرية، مملوكة للهيئة للعمل بين مصر والسودان فى نقل البضائع والأفراد بين البلدين، كمرحلة أولى من خطة شاملة لتطوير وإعادة تشغيل الأسطول.

قال اللواء شعبان عبد السلام، رئيس مجلس إدارة الهيئة لـ«المال»، إنه من المقرر الانتهاء من رفع كفاءة الوحدات الثمانية خلال الربع الثالث من 2023 شريطة توافر قطع غيارها.

وتابع: اختيار الـ 8 وحدات تم وفقًا للعائد الاقتصادى الذى ستحققه تلك الوحدات بعد عملية التحديث، لافتًا إلى أن التشغيل مرتبط فى نهاية المطاف بالانتهاء من رفع كفاءة رصيف وادى حلفا بالسودان، الذى تنفذه فى الوقت الحالى شركة الرواد المصرية، بإشراف من هيئة النقل النهرى التابعة لوزارة النقل.

وأكد «شعبان» أن النظام العالمى والمتغيرات الاقتصادية أثرت على حركة نقل البضائع والركاب، ومن ثم فانه لابد من تعظيم الاستفادة من عملية إدارة وتشغيل أصول هيئة وادى النيل على الخط الملاحى أسوان – وادى حلفا.

وزيرا النقل بمصر والسودان، ناقشا فى اجتماع عقد مؤخرًا، عملية تطوير هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، والإجراءات الفنية والمالية والقانونية، التى تم تنفيذها لاختيار شركة ثرى ايه انترناشيونال، لإدارة وتشغيل أصول الهيئة على الخط الملاحى «أسوان- وادى حلفا».

وأشار شعبان إلى أن الهدف من تطوير هيئة وادى النيل للملاحة النهرية والتعاون مع القطاع الخاص فى الإدارة، يتمثل فى الحفاظ على الهيئة كنموذج للتكامل بين شعبى وادى النيل، والقدرة على تدبير كافة التزاماتها الثابتة والمتغيرة دون تحميل الحكومتين المصرية والسودانية أعباء مالية إضافية.

ولفت إلى أن الاتفاق مع شركة ثرى ايه انترناشيونال، يستهدف تطوير منظومة الشحن والتفريغ، والاستفادة من أعمال تطوير ميناءى «السد العالي- وادى حلفا»، إلى جانب توفير خبرات كافية لدى الهيئة تمكنها فيما بعد للاستفادة من الخط الملاحى «فيكتوريا-البحر المتوسط».

وأوضح أنه يستهدف استحداث مجال نقل الحاويات من خلال أسطول الهيئة والعبور من بحيرة ناصر مرورًا بالنوبة وصولا إلى السودان، لافتًا إلى أنه قطاع جديد قيد الدراسة، خاصة أنه سيؤدى إلى خفض تكلفة النقل الحالية بنسبة %30 على الأقل.

وينص الاتفاق بين هيئة وادى النيل وشركة ثرى ايه انترناشيونال، على الأولى بتسليم عدد 22 وحدة نهرية، للثانية، لتحديد الوحدات القابلة للتأهيل والتشغيل وإخراج الوحدات المتبقية من الخدمة والتصرف فيها بواسطة الهيئة.

تتولى الهيئة، ووفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين، توفير أطقم الوحدات والعمالة اللازمة للتشغيل والصيانة طبقًا للعمالة المتاحة لديها، والمعاونة فى الإجراءات المتعلقة باستيراد المحركات وقطع الغيار الخاصة بموضوع العقد.

فى نفس الوقت، تلتزم الشركة بالحفاظ على الوحدات النهرية والالتزام بإجراء الصيانات الدورية والحفاظ عليها، واستصدار التراخيص وفقًا للاشتراطات الفنية طبقًا للقانون المصرى المنظم للملاحة الداخلية.

وتلتزم أيضًا بعدم نقل أو شحن أى مواد خطرة قابلة للاشتعال أو ملوثة للبيئة، والمياه أو محظور نقلها طبقًا للقوانين الصادرة من الدولتين، على أن تقوم «ثرى ايه انترناشيونال» بتسليم الوحدات النهرية فى نهاية التعاقد بحالة فنية جيدة وصالحة للتشغيل كما يحق لكلا الطرفين ببناء وحدات نهرية جديدة، ويتم الاتفاق على تشغيلها طبقًا لقوانين ولوائح الدولتين.

على صعيد آخر، كشف اللواء شعبان عبدالسلام، أنه يتم حاليًّا دراسة إنشاء مبنى لإقامة وإعاشة لركاب البواخر على أرض الهيئة بالقرب من السوق التجارى بمدينة وادى حلفا بمساحة 2700 متر تقريبًا.

وأشار إلى أن مقترح إقامة المبنى جاء نتيجة ارتفاع أسعار الإقامة ومحدودية الطاقة الاستيعابية للفنادق الحالية بوادى حلفا، والمساحة المذكورة سابقا، مقام عليها مكاتب حجز التذاكر فقط، والباقى غير مستغل، ويمكن الاستفادة منها لتفعيل منظومة الخدمات المتكاملة لركاب البواخر بتوفير مكان لائق بسعر مناسب.