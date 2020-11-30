«وادى النيل» تنفذ المرحلة التجريبية من مشروع تركيب 250 ألف عداد كهرباء ذكي

كشف إيهاب سعد، رئيس قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشركة وادى النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية، عن تنفيذ الشركة المرحلة التجريبية من مشروع نشر وتركيب 250 ألف عداد كهرباء ذكى فى 6 مدن على مستوى الجمهورية، منها القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنيا والقناة.

وأوضح سعد لـ»المال» أن هواوى مصر لحلول الاتصالات قامت بتوريد نحو 39 ألف عداد فى مدينة الإسكندرية، مؤكدًا أن المرحلة التجريبية تستهدف اختبار أحسن التكنولوجيات المستخدمة وتبادل الخبرات مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة جاهزة فنيًا للمشاركة فى بقية مراحل المشروع.

وأكد أن المشروع يتكون من 3 مراحل، أولاها توريد أجهزة العدادات الذكية نفسها، تليها تطوير منظومة اتصال للربط الإلكترونى connectivity بين العدادات، ثم إنشاء مراكز داتا سنتر وشبكة اتصال من كابلات الألياف الضوئية مع إتاحة خدمات إصدار فواتير وحساب الفاقد فى الاستهلاك.

وأضاف سعد أن هواوى تدير حاليًا منظومة العدادات الذكية فى الإسكندرية، ويتم استقبال القراءات لحظيًا من خلال مركز رئيسى فى القاهرة، لافتًا إلى أن «وادى النيل» أسهمت خلال المرحلة الماضية فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمى وميكنة وزارات الدولة تنفيذًا لاستراتيجية لرؤية مصر 2030، كما لعبت أيضًا دورًا فى إنشاء وتجهيز أغلب مستشفيات الصعيد بأحدث الحلول التكنولوجية بالتعاون مع وزارة الصحة.

وإلمح إلى أن وادى النيل تضم نحو 2000 موظف، وتعمل فى عدة مجالات، منها الإنشاءات والتخطيط وحلول التأمين الإلكترونى والاتصالات وأنظمة إدارة الشركات ERP SYSTEMS، ولديها شراكات مع مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة، من أجل إتاحة بنية تحتية تكنولوجية على أعلى مستوى، وترجع العلاقة مع هواوى إلى عام 2018.

وتابع سعد أن الخدمات المقدمة للمشتركين من مشروع العدادات الذكية تتضمن تطبيق خدمة العميل (CSS) لمتابعة الاستهلاك على مدار اليوم والشهر، وسداد الفواتير وأقصى حمل، وتطبيق لإرسال رسائل نصية للمشترك بإصدار الفاتورة وأقصى حمل ومواعيد فصل التيار عند القيام بأعمال الصيانة، وتطبيق المحمول لمتابعة استهلاك المشترك على مدار اليوم والشهر وتسديد الفواتير وأقصى حمل، والسداد الإلكترونى.

وأضاف سعد أن المشروع من المتوقع أن يحقق أهدافاً لصالح جمهور المشتركين والشركات، منها القضاء على شكاوى المشتركين من الفواتير، وخفض معدل الفقد فى شبكات التوزيع، وخفض تكلفة قراءة العدادات العادية، واكتشاف حالات السرقة والتلاعب بالعدادات، والقضاء على المغلق والمؤجل من قراءات العدادات، وترشيد الاستهلاك، عبر متابعة الأحمال اليومية والشهرية للمشترك.