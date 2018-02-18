وادى النيل تتعاقد مع الاتجاهات السودانية على نقل 150 ألف رأس ماشية

■ السماح للأولى بالشراكة مع القطاع الخاص فى بناء البواخر وأعمال الشحن والتفريغ أمانى العزازى تعاقدت هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، مع شركة الاتجاهات السودانية على نقل 150 ألف رأس ماشية حية، حتى ديسمبر المقبل، لصالح وزارة التموين المصرية. وقال…

■ السماح للأولى بالشراكة مع القطاع الخاص فى بناء البواخر وأعمال الشحن والتفريغ

أمانى العزازى

تعاقدت هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، مع شركة الاتجاهات السودانية على نقل 150 ألف رأس ماشية حية، حتى ديسمبر المقبل، لصالح وزارة التموين المصرية.

وقال مصطفى عامر، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لـ«المال»، إن الأخيرة نجحت العام الماضى فى نقل ما يقرب من 200 ألف رأس ماشية من السودان، كما كشف عن موافقة هشام عرفات، وزير النقل المصرى، ومكاوى محمد عوض، وزير النقل السودانى، على سداد 38 مليون جنيه، قيمة مديونية «وادى النيل» لوزارة المالية المصرية، مناصفة بين الوزارتين.

والمديونية تمثل قيمة باخرتين «سيناء وصك النعام»، اشترتهما وزارة المالية، لصالح الهيئة عام 1984.

وأضاف أن موافقة الوزيرين، تأتى ضمن حزمة قرارات لدعم النقل النهرى، وتطوير الهيئة، وإنعاش إيراداتها، مشيرا إلى أن خطة الدعم تشمل الشراكة مع القطاع الخاص، فى بناء السفن، والشحن والتفريغ، وتشغيل خطوط النقل البرى «القاهرة – أسوان»، و«حلفا – الخرطوم»، ودعم خط «أسوان – حلفا».

وقال إن وزير النقل السودانى، تعهد بالتدخل لدى حكومته، لإلغاء رسوم التحويلات النقدية للعملات الحرة التى يتم فرضها بنسبة %125، وأوضح أن تلك الرسوم تفرض على ما تقوم مكاتب الهيئة بالسودان عند تحويل أموالها لمصر.

كما أوضح أن وزارة النقل المصرية تسعى لتعظيم حجم التجارة البينية بين البلدين، من خلال نهر النيل، الذى لا يتعد نصف فى المائة حاليا، مقارنة بالنقل النهرى بين ألمانيا وهولندا، الذى يصل إلى %38.

تمتلك هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، 20 باخرة نيلية، منها باخرتين لنقل الركاب بطاقة استيعابية 1240 راكبًا، و18 باخرة لنقل البضائع، حمولة 14.5 ألف طن فى الرحله الواحدة.

ولفت إلى أن مشروع الربط الملاحى بين دول حوض النيل، يمكّن الدول التى لا تمتلك موانئ، أو ممرات بحرية، من تعظيم تجارتها البينية، باستخدام الطريق البرى والسكك الحديدية، وصولًا لمسار الخط الملاحى الجديد، إلى أسواق أوروبا ودول البحر المتوسط.

يشارك البنك الإفريقى للتنمية فى تمويل المرحلة الأولى الخاصة بدراسات جدوى المشروع، بمنحة قدرها 560 ألف دولار، وتشمل إعداد الدراسات المؤسسية والقانونية، وتحديد احتياجات التدريب لدول حوض النيل، باستثمارات 2 مليار جنيه.

أشار إلى أن أهمية الخط فى إنعاش حركة السياحة، لاسيما سياحة اليخوت، ويمكن لليخت أن يبدأ رحلته من البحر المتوسط إلى أسوان، وصولًا لبحيرة فيكتوريا، ثم تأخذ مسار الخط الجديد فى طريقها للبحر المتوسط.

وأشار إلى أن الخط من ميناء أسوان وحتى وادى حلفا، جاهز حاليًّا لاستقبال رحلات اليخوت، خاصة فى فصل الشتاء، لافتًا إلى أن وزارة النقل جعلت 2018 عامًا لنهضة أنشطة النقل النهرى.

ومن ناحية أخرى أوضح عامر أن الحكومتين المصرية والسودانية بصدد تطبيق قواعد المرور على الطرق التى تصل بين البلدين، وضبط منظومة الموازين، بهدف إحكام الرقابة، خاصة بعد شكوى الجانب السودانى من تحميل السيارات بأحمال زائدة، تتسبب فى إهلاك، وتكسير الطرق البرية.