«واحد تاني» ضمن قائمة «توب فايف» للأسبوع الخامس بالسينما السعودية

مازال فيلم النجم أحمد حلمي الجديد الذي طرحه مؤخرا بدور العرض السينمائي بمصر ” واحد تاني ” ضمن قائمة توب فايف للأسبوع الخامس في دور العرض السعودية ، ومازال يحقق إيرادات مرتفعة حتى الآن وينافس بقوة مع بعض الأفلام الأجنبية ، وحافظ فيلم ” زومبي ” للنجم علي ربيع على المركز الخامس بعد أن كان خارج سباق “توب فايف” للسينمات السعودية الأسبوع الماضي .

بينما حافظ فيلم “Top Gun: Maverick” على الصدارة للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك وفقا للتقرير الذي نشرته “السينما السعودية” عبر حسابها على “تويتر”، “بعد أرقامه في الأسابيع الماضية.

فيلم “واحد تاني” تصدر قائمة إيرادات شباك تذاكر دور العرض في عيد الفطر الماضي لعام 2022 ، في أول 24 ساعة لعرض الأعمال السينمائية، حيث تفوق وقت عرضه على فيلم “العنكبوت” للنجم أحمد السقا بفارق ايرادات كبير وكذلك فيلم “زومبي” لعلي ربيع .