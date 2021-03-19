«واحدة جديدة» لروبي والكداوني تتخطى حاجز المليون مشاهدة

تخطت أغنية “واحدة جديدة” للفنانة روبي أكثر من مليون مشاهدة منذ طرحها من يومين، بالإضافة إلى التأييد من جمهور المتابعين الذين تحمسوا للفكرة، ومدى تأثيرها بالمجتمع، وأعربت “إنجي الصبان”: المبادرة تستهدف توصيل صوت النساء.. واستعراض قصص نجاح ملهمة.

وإيمانًا منها بدور المرأة المصرية أطلقت “شركة فيكتوري لينك” هذه المبادرة السنوية تحت اسم “واحدة جديدة”، لاستعراض القصص الملهمة في حياة السيدات، وتعتبر هي المنصة الأولى لتشجيع سيدات مصر والوطن العربي وإلقاء الضوء على قضايا المساواة والتمكين الاجتماعي والاقتصادي لهن.

وتشارك “روبي” في تلك المبادرة من خلال أغنية وفيديو كليب تحمل اسم “واحدة جديدة” وبمشاركة الفنان ماجد الكدواني، وذلك ايمانًا منهما بالمبادرة، وبالتحديات التي تواجه صورة المرأة في المجتمع.

وتستهدف المنصة سيدات وفتايات مصر والوطن العربي من خلال تحفيذهم ومشاركة قصص نجاحاتهم وكفاحهم الملهمة .

وسيتم تكريم أصحاب أفضل ١٠ قصص ملهمة مع منحهم جوائز “واحدة جديدة” في حفل كبير خلال الفتره القادمه بحضور صناع الحملة.

ويدور الكليب حول امرأة تواجه محنة نفسية تغير مجرى حياتها ورغم تلك الصعوبات والتحديات فإنها تتحدى ذاتها وتقرر تغيير رؤيتها للحياة، وتحويل لحظات الألم إلى طاقة يمكن من خلالها الوصول إلى السعادة والثقة بالذات، بعد قراءة كتاب يبدل نظرتها لنفسها كامرأة مقهورة، حيث يركز الفيديو على جانب القراءة وأهمية تثقيف النفس واشباع العقل بالمعرفة وتأكيد دور الكتاب في تغيير حياة الإنسان للافضل.

تم تصوير الفيديو كليب بأداء درامي راقي برؤية فنية للكاتب أحمد مراد ومن إخراج حسام الحسيني، كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي وبالتعاون مع شركة تالنت ميديا.