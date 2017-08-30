واحات السيليكون ونكست فن تتفقدان منطقة برج العرب التكنولوجية

المال -خاص في إطار الشراكة الاستراتيجية بين شركة «واحات السيليكون» المصرية وشركة «نكست فن» ®NxtVn العالمية والتي شهد مراسم إطلاقها المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في شهر مارس الماضي من خلال مذكرة تفاهم بين الطرفين، قامت أسماء حسني، الرئيس التنفيذ

المال -خاص

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين شركة «واحات السيليكون» المصرية وشركة «نكست فن» ®NxtVn العالمية والتي شهد مراسم إطلاقها المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في شهر مارس الماضي من خلال مذكرة تفاهم بين الطرفين، قامت أسماء حسني، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ومسئولي شركة واحات “السيليكون” ووفد رفيع المستوى من الشركة العالمية برئاسة خالد سيدراك، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، بزيارة تفقدية للمنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب، وذلك في إطار متابعة الخطوات التنفيذية والخدمات اللوجستية الخاصة بمشروع مجمع مراكز البيانات العملاقة الخاص بالشركة.

وتضمنت الزيارة الاطلاع على جاهزية البنية التحتية والخدمات الرقمية التي تتلاءم مع طبيعة المشروع والتجهيزات اللازمة للبدء في إنشاء وتجهيز مراكز البيانات العملاقة من وسائل الربط بالاتصالات الداخلية والخارجية والمصادر المختلفة والكافية لدعم الأحمال الكهربائية العالية والأنظمة البيئية والقياسات الحيوية الحديثة لتحقيق الأمن والسلامة والتبريد اللازم، وذلك بحضور ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركات الكهرباء الخاصة والحكومية.

وقام وفد الشركة بتوجيه الدعوة لمسئولي الهيئة وشركة “واحات السيليكون” لزيارة مجمعات مراكز البيانات العملاقة بالشركة في كلاً من هولندا وفنلندا للتعرف عن قرب على خبرات وقصة نجاح الشركة في هذا المجال.

وفِي نفس السياق، قام وفد الشركة والذي تضمن رئيس الشركة وعدد من نواب رئيس الشركة وأعضاء مجالس إدارة الشركة عن مصر وأمريكا وهولندا وفنلندا، بزيارة تفقدية للمنطقة التكنولوجية بالمعادي حيث قاموا بزيارة عدد من مباني الشركات المحلية والعالمية واستعراض قصص نجاح وتجارب تلك الشركات والميزات التنافسية التي تتمتع بها مصر في مختلف المجالات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وعلى رأسها توافر المهارات المتخصصة والدعم الحكومي للقطاع واستقرار الأوضاع والتكلفة التنافسية لتكاليف الأعمال.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة “نكست فن” تعتزم إنشاء مجمع لمراكز البيانات العملاقة في المنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب بالإسكندرية على مساحة 60 ألف متر مربع وذلك بموجب الاتفاقية سالفة الذكر حيث قامت الشركة العالمية بتأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء البنية الأساسية وتطوير مجمعات مراكز البيانات والمعلومات لإتاحة الربط بين مقدمي خدمات نقل المعلومات والإنترنت من كبرى الشركات ومقدمي خدمات المحتوى في الداخل والخارج.