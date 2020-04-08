«واحات السيليكون»: «كورونا» يرفع معدلات الطلب على «الكول سنتر»

كشف سامح الملاح، رئيس شركة واحات السيليكون لإدارة وتنمية المناطق التكنولوجية الجديدة، أن الفترة الماضية شهدت زيادة في الطلب على خدمات الكول سنتر مع تزايد استخدام المؤسسات المحلية والعالمية والأفراد لها، وذلك ضمن الإجراءات الاحتزاية التي اتخذتها الأخيرة في الحد من انتشار فيروس “كورونا”.

وأضاف في تصريحات لـ«ألمال»، أن شركات الكول سنتر اتخذت مجموعة من التدابير الاحترازية تجاه موظفيها منعا لتفشي الإصابة بالعدوى، منها تخفيض عدد مقدمي الخدمة للنصف تنفيذا لتعليمات الحكومة فى الحد من الاختلاط والتجمعات، إلى جانب تطبيق مبدأ العمل من المنزل.

وأكد أن الإجراءات السابقة صاحبها أيضا تعقيم لكافة المباني والكشف يوميا عن درجة حرارة الموظفين للكشف عن المصابين، معتبرًا أن الإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس ساهمت في تقليص قدرة شركات الحلول على تلبية مطالب عملائها.

تأجيل موعد تسليم مبان منطقة السادات التكنولوجية

وكشف الملاح أن أزمة فيروس كورونا المستجد تسببت فى إرجاء تسليم مبان جديدة إلي شركات التكنولوجيا بنظام الإيجار فى منطقة السادات التكنولوجية بمحافظة المنوفية إلى موعد لاحق بدلًا من نهاية أبريل الجاري، على أن يتم تحديد موعد جديد لاحقًا بعد تعافي السوق من الأزمة الراهنة.

ولفت إلى أن الشركات المستأجرة لمبان فى منطقتي برج العرب وأسيوط التكنولوجيتين لم تتقدم بطلب تأجيل الرسوم الإيجارية حتى الآن .

ويبلغ سعر المتر فى «أسيوط» و«برج العرب» 80 جنيها دون تشطيب، و100 جنيه كامل التشطيب، و120 جنيهاً للمفروش.

وتخضع إدارة المناطق التكنولوجية لشركة قابضة تعرف باسم واحات السيليكون، يبلغ رأسمالها مليار جنيه، وتساهم فيها عدة جهات، منها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم الاتصالات NTRA.

وبحسب الملاح فى تصريحات سابقة لـ “المال”، فإن واحات السيليكون ضخت استثمارات تمثل 80 % من رأسمالها وتعادل 1.5 مليار جنيه- من رأسمالها البالغ قيمته 1.9 مليار جنيه منذ تأسيسها فى 2016 وحتى أواخر 2019.

واستطاعت “واحات السيليكون” إنشاء 4 مناطق تكنولوجية في مصر فى مناطق برج العرب، وأسيوط، وبنى سويف، ومدينة السادات، فيما تخطط لإنشاء نحو 3 مناطق أخرى فى مدينة العاشر من رمضان، وأسوان الجديدة.