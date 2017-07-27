واحات السيليكون توقع اتفاقيتين مع إيتيدا والجامعة اليابانية ‎





المال – خاص :





شهد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، أمس الخميس، توقيع اتفاقية بين شركة واحات السليكون للمناطق التكنولوجية – وهى شركة مساهمة مصرية مسؤولة عن تنمية المناطق التكنولوجية والترويج لها-، والجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، تقضى بتواجد الأخيرة بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب، من خلال مبني تعليمي على مساحة ألف متر.



وكانت “المال” قد انفردت أول أمس الأربعاء بالكشف عن حصول الجامعة اليابانية على مبنى بمنطقة تكنولوجيا برج العرب.



وقع الاتفاقية المهندس أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة شركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية، والدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.



كما شهد وزير الاتصالات، توقيع اتفاقية بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، وشركة واحات السليكون للمناطق التكنولوجية، وبموجب تلك الاتفاقية سيتم إقامة مجمعين صناعيين، ومراكز اعتماد جودة للمنتجات الالكترونية في المنطقتين التكنولوجيتين بكل من مدينة السادات، وبني سويف.



وقع الاتفاقية أسماء حسني، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة شركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية.

