واحات السيليكون تنظم رحلات لنقل الموظفين لبرج العرب التكنولوجية

الشركة تتفق على تحديد نقاط تجمع للموظفين محمود جمال تعتزم شركة "واحات السيليكون" لإدارة وتنمية المناطق التكنولوجية الجديدة، تسيير رحلات مجانية لنقل موظفى الشركات العاملة فى مجال خدمات التعهيد من وسط مدينة الإسكندرية إلى منطقة برج العرب التكنولوجية. وقال مصدر مسئول بإحدى الشركات، إن مقدمى خدمات ال

الشركة تتفق على تحديد نقاط تجمع للموظفين



محمود جمال

تعتزم شركة “واحات السيليكون” لإدارة وتنمية المناطق التكنولوجية الجديدة، تسيير رحلات مجانية لنقل موظفى الشركات العاملة فى مجال خدمات التعهيد من وسط مدينة الإسكندرية إلى منطقة برج العرب التكنولوجية.

وقال مصدر مسئول بإحدى الشركات، إن مقدمى خدمات الكول سنتر، ومن بينهم شركة وصلة تلقوا وعوداً شفهية خلال الأسبوع الماضى، بتسيير هذه الرحلات فى أقل وقت ممكن.

وأوضح المصدر لـ”المال”، أنه تم الاتفاق على تحديد نقطتين إلى 3 نقاط لتجمع الموظفين يوميًا، كمحفز للشركات للاستثمار فى المناطق التكنولوجية الجديدة، لاسيما مع رفع أسعار المواد البترولية زيادة تكلفة النقل.

وأكد المصدر أن سعر إيجار المتر دون تشطيب فى منطقتى “أسيوط” و”برج العرب” التكنولوجيتين يصل إلى 80 و100 جنيه كامل التشطيب، و120 جنيهاً للمفروش.

وأضاف أن المنطقتين الجديدتين مجهزتين على أعلى مستوى بنية تحتية مزودة بكابلات الألياف الضوئية، وتوفر سرعات كبيرة للانترنت.

يشار إلى أن شركة «وادى النيل» للمقاولات العقارية والاستشارات تولت تنفيذ المرحلة الأولى (العاجلة) فى مدينتى برج العرب وأسيوط، وشملت 11 بناية، منها محال تجارية، ومطاعم، ومراكز تدريب، وخدمات تعهيد بتكلفة 400 مليون جنيه مبدئياً.

وتخضع إدارة الـ 7 مناطق تكنولوجية إلى شركة قابضة، تعرف باسم «واحات السيليكون» أسستها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، خلال العام الماضى برأسمال مليار جنيه، وتساهم فيها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

يذكر أن الحكومة تخطط لإنشاء قرى ذكية، فى 7 مدن، برج العرب، والسادات، وأسيوط الجديدة، والعاشر من رمضان، وأسوان، وبنى سويف، والإسماعيلية، باستثمارات 24 مليار جنيه.