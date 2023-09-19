«واحات السيليكون» تطرح مزايدة لإيجار 5 محلات فى منطقة تكنولوجيا أسيوط

أعلنت شركة واحات السيليكون لإدارة وتنمية المناطق التكنولوجية الجديدة، عن طرح مزايدة علنية لإيجار 5 محلات تجارية بمدينة أسيوط الجديدة، بمساحات تتراوح من 132 إلى 370 مترا مربعا.

مصادر: عقد جلسة استفسارات 27 سبتمبر.. وفض المظاريف الفنية مطلع أكتوبر المقبل

وقالت مصادر مطلعة إنه تم طرح كراسة الشروط الخاصة بالمزايدة لصالح الشركات والمواطنين الذين يحملون سجلات تجارية لأنشطة مثل «الصيدليات، والسوبر ماركت، والمكتبات، والمطاعم والكافتريات».

وأشارت إلى أنه المرتقب عقد جلسة للاستشارات مع المتقدمين للمزايدة 27 سبتمبر الحالي، على أن يتم فض المظاريف الفنية أوائل أكتوبر المقبل.

وأكدت أنه وفقًا للاشتراطات التى حددتها «واحات السيليكون» تختلف المبالغ المالية تحت بند التأمين الإلزامي لكل نشاط عن الآخر، والذى يتراوح من 20 إلى 55 ألف جنيه.

وأوضحت أنه من المقرر إعفاء الشركة أو العميل من دفع الإيجارات، وبعض الخدمات لمدة تصل إلى 3 أشهر، مقابل إنهاء أعمال التشطيبات الخاصة بكل نشاط.

يشار إلي أن «واحات السيليكون» تأسست عام 2016 برأسمال مليار جنيه، ويضم هيكل مساهميها عدة جهات، منها هيئتا «تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات – إيتيدا» و«المجتمعات العمرانية الجديدة»، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

واستطاعت الشركة خلال السنوات الماضية إنشاء 4 مناطق تكنولوجية فى مدن برج العرب، وأسيوط، وبنى سويف، والسادات .

ويهدف مشروع المنطقة التكنولوجية إلي الحد من الهجرة الداخلية بين المحافظات من خلال توفير فرص عمل للشباب فى مجالات متعددة، فضلا عن توفير تكلفة تشغيلية تنافسية للمستثمر، وخلق بيئة عمل محفزة على الاستثمار بالمحافظات.