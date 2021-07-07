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واجهة حضارية بخدمات جديدة.. تشغيل مقر الإدارة العامة لتصاريح العمل بالقاهرة الجديدة

ساعات العمل من الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً.
أماني عوض 3:25 م, الأربعاء, 7 يوليو 21 3:25 م, الأربعاء, 7 يوليو 21

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بدأت وزارة الداخلية -اليوم الأربعاء- العمل بالمقر الجديد للإدارة العامة لتصاريح العمل بالمجمع الأمني في القاهرة الجديدة، بعد استكمال بنيتها الإنشائية والتكنولوجية، وتجهيز المبنى بالأماكن اللائقة لانتظار المواطنين مع تخصيص أماكن لذوى الهمم وكبار السن.

مواعيد العمل حتى الثامنة مساءً

وأتاحت الداخلية مواعيد العمل بديوان الإدارة من الثامنة صباحًا إلى الثامنة مساءً، بما فيها أيام المناسبات والأعياد القومية والدينية.

وخصصت وزارة الداخلية شاشات للتخاطب معهم، وزيادة في عدد منافذ تقديم الخدمة للمواطنين والتي تصل إلى 34 منفذًا لتقليل زمن الانتظار مع تطبيق نظام النداء الآلي.

ووفرت خدمة عاجلة لاستخراج تصريح العمل للمواطنين في ذات يوم تقديم الطلب، بالإضافة إلى إمكانية قيام المواطن الموجود خارج البلاد بالتقدم للقنصليات المصرية لتجديد تصريح العمل.

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المقر مرتبط إلكترونيًا بمكاتب الجمهورية

ويرتبط المقر الجديد إلكترونيًا بجميع الوحدات الجغرافية لتصاريح العمل على مستوى الجمهورية، ما يُسهل على المواطنين استخراج تصريح العمل من أي وحدة دون التقيد بنطاق جغرافي.

واستحدثت الإدارة خدمة إرسال تصريح العمل إلكترونيًا إلى كافة منافذ الجمهورية مع إخطار المواطن بحصوله على تصريح العمل عبر رسالة نصية ترسل على هاتفه بالتوازي مع إخطار كافة المنافذ بها التصريح إلكترونيًا، بما يتماشى مع المنظومة الرقمية للدولة وبالتالي يسمح لهم بالمغادرة دون شرط حملهم التصريح الورقى، ويمكن للمواطن تجديد تصريح العمل عن طريق موقع وزارة الداخلية على الإنترنت.

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المبنى بنية تكنولوجية بأحدث الوسائل

ويعد المبنى الجديد للإدارة العامة لتصاريح العمل بموقعه المتميز وبنيته التكنولوجية واجهة حضارية تضاف إلى الإنجازات الإنشائية الحديثة للوزارة، ويُمثل نقلة نوعية بما يقدمه من خدمة أمنية متميزة للمواطنين وبما يتسق مع إستراتيجية وزارة الداخلية نحو الإرتقاء بالخدمات الجماهيرية وتقديمها بصورة ميسرة وحضارية.

يأتى هذا في ضوء سعى وزارة الداخلية نحو إرتياد آفاق تحديث وتطوير كافة جهات الوزارة لتحقيق مستهدفات الرسالة الأمنية وتدعيم ركائز الأمن، حرصًا على تقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية للمواطنين فى سهولة ويسر وبجودة وإتقان.

وأكدت الداخلية أنه يأتي في إطار إستراتيجيتها التي ترتكز فى أحد محاورها على تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمني الفعال، من خلال إستكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة ومواصلة أعمال التحديث والتطوير لكافة الخدمات.

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وإنفاذًا للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف إستحداث وتطوير المنشآت الشرطية بمختلف محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصري متطور يتواكب مع الطفرة الحضارية التي تشهدها البلاد من هذا المنطق.

الداخلية: نقل ديوان الإدارة العامة لتصاريح العمل إلى القاهرة الجديدة
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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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