«واتش ات» تعرض «مش أنا» للنجم تامر حسني 19 ديسمبر

كشفت منصة watch it، عن عرض فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني، يوم 19 ديسمبر الجاري

يأتب ذلك ضمن خطة تقوم بها منصة واتش ات حاليا لاطلاق عدد من الأعمال الفنية الجديدة والتي تعرضها للمرة الأولى عبر شاشتها .

يشارك الفنان تامر حسني بالفكرة والسيناريو والحوار والبطولة، ويشاركه في بطولة الفيلم الجديد كل من الفنانة حلا شيحة، ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، وحجاج عبد العظيم، إضافة إلى ضيوف الشرف، على رأسهم الفنان إياد نصار، ومحمد عبد الرحمن، وعصام السقا، والفيلم من إخراج سارة وفيق

وتناولت قصة الفيلم حياة الشاب حسن الذي قام به “تامر حسني”، فقدم فيه شخصية ذات طباع مختلفة والذي يعاني مرضًا نفسيًا وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصبا عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.