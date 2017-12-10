واتس آب يتوقف لدى أكثر من مليار مستخدم نهاية الشهر

متابعات يتوقف تطبيق واتساب الشهير بشكل نهائي عند أكثر من مليار مستخدم حول العالم نهاية الشهر الجاري، بحسب تحذير أطلقه التطبيق واسع الانتشار. وووفق ما نقله موقع سبتونك الروسي نقلا صحيفة "ديلي إكسبريس"، فإن واتساب أرسلت تنبيها لأكثر من مليار مستخدم لتوقفه عن العمل على مجموعة من الهواتف ا

متابعات

يتوقف تطبيق واتساب الشهير بشكل نهائي عند أكثر من مليار مستخدم حول العالم نهاية الشهر الجاري، بحسب تحذير أطلقه التطبيق واسع الانتشار.

وووفق ما نقله موقع سبتونك الروسي نقلا صحيفة “ديلي إكسبريس”، فإن واتساب أرسلت تنبيها لأكثر من مليار مستخدم لتوقفه عن العمل على مجموعة من الهواتف الذكية بحلول 31 ديسمبر الحالي.

ويتوقف التطبيق عن العمل على بعض الأجهزة القديمة، لأن “التطبيق مصمم بتقنيات جديدة لا تتماشى مع بعض الأنواع القديمة من الهواتف”.

ووفقا للصحيفة فإن الهواتف التي من المفترض أن يتوقف عليها تطبيق واتساب هي أجهزة أجهزة “بلاك بيري 10، بلاك بيري Os، ونوكيا سيمبيان S60 وويندوز فون 8.0”

وأشارت إلى أن التطبيق على أجهزة نوكيا S40 سيتوقف أيضا لكن بحلول نهاية 2018، وأيضا سيتوقف التطبيق على أنظمة أندرويد 2.3.7 في فبراير 2020.

