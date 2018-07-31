واتس آب تتيح ميزة مكالمات صوت وفيديو جماعية

متابعات:أضاف تطبيق واتس آب ميزة جديدة تتيح لأي شخص إجراء مكالمات صوتية أو مكالمات فيديو جماعية.واعتبارا من 31 يوليو 2018، يمكن إجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو تجمع 4 أشخاص في وقت واحد، فيما تؤكد الشركة أن جميع المكالمات مشفرة تماما كما هو الحال بالنسبة للرسائل النصية المرسلة عبر التطبيق

متابعات:





أضاف تطبيق واتس آب ميزة جديدة تتيح لأي شخص إجراء مكالمات صوتية أو مكالمات فيديو جماعية.

واعتبارا من 31 يوليو 2018، يمكن إجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو تجمع 4 أشخاص في وقت واحد، فيما تؤكد الشركة أن جميع المكالمات مشفرة تماما كما هو الحال بالنسبة للرسائل النصية المرسلة عبر التطبيق.

ويتوفر التحديث الجديد عبر نظامي التشغيل أندرويد وiOS، وإذا لم يظهر لك على الفور، فلا داعي للقلق فقد تستغرق التحديثات عدة أيام في بعض الأحيان للوصول إلى جميع المستخدمين.

ويبدو أن واتس آب المملوكة لشركة فيسبوك قد أجرت هذا التغيير نظرا لأن المحادثات غير النصية أثبتت شعبيتها الكبيرة بين المستخدمين عبر التطبيق.

وكانت واتس آب قد أطلقت خدمة المكالمات الصوتية عبر تطبيقها منذ مارس 2015، وأوضحت الشركة أنه “على مدار العامين الماضيين، استمتع الناس بإجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو على واتس آب، وفي الواقع، يقضي مستخدمونا أكثر من 2 مليون دقيقة في المكالمات اليومية، والآن يسعدنا الإعلان عن أن المكالمات الجماعية للصوت والفيديو تصل إلى واتس آب بدءا من اليوم”.