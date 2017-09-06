واتساب يفرض رسومًا على مستخدميه.. قريبًا‎

المال - خاص يشرع تطبيق "واتس آب" للمراسلات الفورية عبر الإنترنت، إلى فرض رسوم مالية على الشركات التي تستخدمه فى الحديث مع موظفيها، فى إطار زيادة أرباحها فى المستقبل. واكشف واتس آب الذي يصل عدد مستخدميه إلى مليار في اليوم الواحد عن مزايا عدة ستتيح للشركات الصغرى تلقي رسائل من زبائنها، والرد علي مست

المال – خاص

يشرع تطبيق “واتس آب” للمراسلات الفورية عبر الإنترنت، إلى فرض رسوم مالية على الشركات التي تستخدمه فى الحديث مع موظفيها، فى إطار زيادة أرباحها فى المستقبل.

واكشف واتس آب الذي يصل عدد مستخدميه إلى مليار في اليوم الواحد عن مزايا عدة ستتيح للشركات الصغرى تلقي رسائل من زبائنها، والرد علي مستخدميها بآخر المستجدات.

ووفق ما نقلت صحيفة “تلغراف” البريطانية، أنه يمكن اختبار المزايا التي أعلنها واتساب في الوقت الحالي، لكن من المرجح بقوة أن تصبح خدماتها مدفوعة مستقبلا.

ويحاول “فيسبوك” الذي اشترى “واتساب” بـ19 مليار دولار سنة 2014، إيجاد سبل لجني الأموال من التطبيق، وسط مخاوف من تراجع عائداته.

وأوضح مات إيديما مدير العمليات في “واتساب” أن ثمة رغبة في إحداث نظام بالعمل يسمح لمستخدميه، بأن يراسلوا الشركات ويتلقوا منها الأجوبة التي يريدونها، وأكد رغبة التطبيق في جعل الشركات تدفع رسوما، في المستقبل.

وبذلك سيكون بوسعها التواصل مع العملاء، ومن المرتقب أن توجه الخدمات إلى الشركات الصغرى والكبرى.

يذكر أن مارك زوكربرغ المدير العام لـ”فيسبوك توقع فى وقت سابق أن يشرع تطبيقا “واتساب” و”ماسنجر”، وهم أكبر منصتين للتراسل الفوري في العالم، في جني المال ابتداءً من 2022.