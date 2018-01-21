واتساب يستهدف جذب الشركات إلى قاعدة عملائه

وكالات:كشفت شركة "فيسبوك" الأميركية العملاقة لخدمات الإنترنت ومالكة تطبيق المحادثة الفورية الشهير "واتساب" عن سعي التطبيق إلى تسهيل التواصل والاتصالات داخل وبين الشركات الصغيرة.وذكر موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن "واتساب" هو ملك تطبيقات المحادثة الفورية في العالم، حي

وكالات:

كشفت شركة “فيسبوك” الأميركية العملاقة لخدمات الإنترنت ومالكة تطبيق المحادثة الفورية الشهير “واتساب” عن سعي التطبيق إلى تسهيل التواصل والاتصالات داخل وبين الشركات الصغيرة.

وذكر موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن “واتساب” هو ملك تطبيقات المحادثة الفورية في العالم، حيث يستخدمه أكثر من مليار مستخدم يومياً، في حين تتطلع شركة “فيسبوك” التي تمتلكه إلى توسيع نطاق عمله ليشمل الشركات أيضاً.

وأطلقت “فيسبوك” نسخة جديدة من تطبيق “واتساب” باسم “واتساب بيزنس” مجاناً للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل “أندرويد” في الولايات المتحدة والمكسيك وبريطانيا وإيطاليا وإندونيسيا، مع اعتزامها طرحه في المزيد من الدول خلال الفترة المقبلة. ولم يتم الكشف عن موعد طرح الإصدار المخصص للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل “آي.أو.إس”.