«واتد كالبيتال» : تخفيض الفائدة 3% دفعة قوية للاستثمار العقاري

أكد ماجد السبيعي، رئيس مجلس إدارة شركة واتد كابيتال، إن قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة بمعدل 3% يعتبر قرارًا جريئًا اتخذه للتعامل مع حدث جديد، وسوف يعمي ثقة كبيرة للمستثمرين في الداخل والخارج؛ في التعامل مع البنك المركزي المصري.

وقال إن البنك المركزي يستخدم أداة تخفيض الفائدة لدفع عجلة الاقتصاد مع المتغيرات الحديثة التي طرأت على الاقتصاد العالمي.

وأضاف رئيس مجلس إدارة “واتد كابيتال” أن القرار سيسهم في توجيه جزء كبير من السيولة المودَعة في البنوك بشهادات أو ودائع، إلى وعاء الاستثمار العقاري، وأثبت قدرته على تجاوز جميع العقبات التي مرت بها البلاد خلال الفترات السابقة.

وتابع أنه في ظل هذه الأزمة العالمية التي اجتاحت دول العالم، يظل القطاع العقاري صامدًا.

ولفت إلى أن العقار أثبت قدرته على أن يكون الوعاء الادخاري الآمن لحفظ القيمة النقدية للاستثمار.

وأشاد السبيعي بسرعة تجاوب البنك المركزي واتخاذه قرارًا جريئًا؛ خاصة أن هذا القرار لا يُتخذ إلا في ظل حكومة قادرة على التعامل مع المعطيات واستباق الأحداث، بجانب اتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة لهذه المعطيات بما يزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

يذكر أن شركة واتد كابيتال دخلت السوق المصرية في يوليو الماضى، ونجحت خلال أول شهر في تحقيق مبيعات تقدر بنحو 250 مليون جنيه.