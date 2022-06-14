وائل كفوري وإليسا يحييان حفلا غنائيا كبيرا بالغردقة 1 يوليو

يحيي النجمان وائل كفوري وإليسا حفلا غنائيا كبيرا بمدينة الغردقة 1 يوليو المقبل، وذلك بعد نجاح آخر حفلاتهما الغنائية التي قدماها سويا في المملكة السعودية تحديدا بمدينة جدة الساحلية.

وأطلقت الشركة المنظمة البوستر الدعائي للحفل الذي جمع إليسا ووائل كفوري، ومن المقرر أن يقدما خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيهما التي يتفاعل معها الجمهور.

وطرحت مؤخرا إليسا ديو غنائيا جديدا يحمل عنوان “من أول دقيقة” مع النجم المغربي سعد لمجرد في أول تعاون فني بينهما، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وشهد آخر حفل لإليسا الذي أحيته في موسم الرياض غناء الأغنية لأول مرة أمام الجمهور، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.