وائل كافورى يعتدى بالضرب على رامز جلال

أحمد الدسوقىظهر الفنان اللبنانى وائل كافورى، اليوم الخميس، ضيفًا في برنامج رامز تحت الأرض، الذى يذاع على فضائية "إم بى سى مصر".وبعد انطلاق السيارة التي تستقل الفنان فى الصحراء، عقب لقائه مع الإعلامي نيشان، اعتدى برجليه على سائق السيارة بسبب السرعة الكبيرة فى الرمال، وعقب انغراسها قفز فى الرمال ا

أحمد الدسوقى

ظهر الفنان اللبنانى وائل كافورى، اليوم الخميس، ضيفًا في برنامج رامز تحت الأرض، الذى يذاع على فضائية “إم بى سى مصر”.

وبعد انطلاق السيارة التي تستقل الفنان فى الصحراء، عقب لقائه مع الإعلامي نيشان، اعتدى برجليه على سائق السيارة بسبب السرعة الكبيرة فى الرمال،

وعقب انغراسها قفز فى الرمال المتحركة هربًا من سحلية رامز إلا أنه فشل.

وحاول كافورى إنقاذ مساعدة رامز وبالفعل نجح فى ذلك، إلا أن رامز كشف عن وجهه.

وثار وائل كافورى بعد كشف رامز عن وجهه واعتدى بالضرب عليه، ورماه فى الحفرة وطلب من رامز عدم الحديث معه، وركب سيارته قبل أن يصالحه.