وائل علما: تقنيات حديثة لاستعادة الثقة فى القطن المصرى

محمد ريحانشاركت جمعية قطن مصر فى المعرض الدولى للمفروشات والمنتجات القطنية (هايم تكستايل) والذى عقد بمدينة فرانكفورت بألمانيا.وأعلن المهندس وائل علما رئيس مجلس إدارة جمعية قطن مصر، أن الجمعية عرضت أحدث التقنيات وبرامج التحليل والتتبع لجميع مراحل إنتاج القطن المصري، مشيرا إلى ردود الفعل الإ

محمد ريحان

شاركت جمعية قطن مصر فى المعرض الدولى للمفروشات والمنتجات القطنية (هايم تكستايل) والذى عقد بمدينة فرانكفورت بألمانيا.

وأعلن المهندس وائل علما رئيس مجلس إدارة جمعية قطن مصر، أن الجمعية عرضت أحدث التقنيات وبرامج التحليل والتتبع لجميع مراحل إنتاج القطن المصري، مشيرا إلى ردود الفعل الإيجابية لدى كبار المستوردين وسلاسل التجزئة العالمية تجاه ما تطبقه الجمعية من اشتراطات للحصول على علامة وشعار القطن لمصدرى المنتجات القطنية المصنوعة من قطن مصرى 100%.

واكد رئيس الجمعية أن المشاركة فى هذه المحافل والمعارض الدولية يهدف إلى إتاحة الفرصة لعرض أحدث ما يتم استخدامه لحماية شعار القطن المصرى واستعادة الثقة ووضع علامته فى المكانة اللائقة بها كأهم وأجود أنواع القطن فى العالم.

وأعرب مسئولون كبار فى سلاسل التجزئة العالمية عن تقديرهم للتطور الكبير فى استخدام البرامج التى تطبقها الجمعية فى جميع مراحل الإنتاج للاطمئنان على سلامة القطن المصرى والتأكد من خلوه من أى عمليات خلط أو غش.

وقال المهندس خالد شومان المدير التنفيذى للجمعية إنه تم عرض ما يطبق فى الجمعية من اشتراطات وبرامج متطورة على أعلى مستوى تقنى فى العالم بالتعاون مع أكبر شركة للفحص الفنى والاختبارات عالميا وهى (بيروفيرتياس ) مع مراعاة اشتراطات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن وتحاد مصدرى الأقطان، فضلا عن الاستعانة بالخبرات الدولية فى مجال القطن ومن بينهم مستشار الجمعية (جيسى كيرلي) والذى رأس شركة سوبيما الأمريكية لمدة 36 سنة.

وأكد شومان أن جمعية قطن مصر مستمرة فى عمليات البحث والتطوير من أجل تطبيق أعلى معايير الفحص والتحليل سعيا إلى إعادة المنتجات المصرية المصنوعة من القطن إلى مكانتها وريادتها على مستوى العالم.