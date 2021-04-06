ثقافة وفنون

وائل عبد الله يبدأ مونتاج القصر المسكون بعد تغيير اسمه

وهو فيلم سينمائي ضخم يضم كوكبة من الفنانين.
أحمد حمدي 6:00 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21 6:00 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21

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علمت المال أن المخرج وائل عبد الله بدأ عمليات مونتاج مشاهد الفيلم السينمائي الجديد القصر المسكون الذي كان اسمه سابقًا يوم 13، وهو فيلم سينمائي ضخم يضم كوكبة من الفنانين.

حيث يسعى حاليًّا للانتهاء من مونتاج جميع مشاهد الفيلم الجديد القصر المسكون، ولا سيما أنه يحتاج لعمليات الجرافيك بصورة معينة وكبيرة وهو أول فيلم رعب 3d سيعرض للجمهور في السينما المصرية بالوطن العربي.

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حيث يتكتم وائل عبد الله تفاصيل الفيلم القصر المسكون حاليًّا لحين الانتهاء من جميع تفاصيله النهائية، سواء المونتاج أو مكساج المشاهد أيضًا، ويسعى عبد الله لعمل الجرافيك الخاص بالفيلم في الهند فهي محترفة في هذا المجال.

القصر المسكون بطولة أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني وشريف منير وأحمد داود، إنتاج لؤي عبد الله “أوسكار فيلم”.

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بقلم أحمد حمدي

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