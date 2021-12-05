وائل زيادة : صعود سهم «فوري» مهّد الطريق لنجاح طرح «إي فاينانس»

اعتبر وائل زيادة، الشريك والمدير التنفيذي لشركة زيلا كابيتال، النجاح القوي لطرح «إي فاينانس»، وتمكنه من جذب استثمارات أجنبية، جاء تأثرا بما حدث في سهم «فوري» وقت أزمة كورونا خلال 2020. وقال زيادة، خلال الجلسة الأولى من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين…

اعتبر وائل زيادة، الشريك والمدير التنفيذي لشركة زيلا كابيتال، النجاح القوي لطرح «إي فاينانس»، وتمكنه من جذب استثمارات أجنبية، جاء تأثرا بما حدث في سهم «فوري» وقت أزمة كورونا خلال 2020.

وقال زيادة، خلال الجلسة الأولى من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع الذي تنظمه “المال جي تي إم”، إن أداء سهم “فوري” وقت أزمة كورونا وصعوده تأثرا بالارتفاعات التي حققتها أسهم التكنولوجيا عالميا، مهد الطريق لزيادة الإقبال على سهم “إي فاينانس”.

وتطرق زيادة إلى المحفزات التي أقرتها الحكومة، ودورها في دعم الطروحات المستقبلية في البورصة، وكذلك التمكن من استقطاب الاستثمارات المباشرة.

ونوه بأن الفترة الماضية بدأت الحكومة في إقرار العديد من المحفزات، وأن هناك محاولات جادة لتذليل العقبات التي تواجه الاستثمار المباشر.

وقال زيادة إن أي دولة تتجة لاتخاذ محفزات لدعم الاستثمار لن تؤتي بثمارها إلا بعد عاميين.

وأوضح أن استقرار الهيكلين التشريعي والرقابي عاملان مهمان لاستقطاب الاستثمار.

وتحدث زيادة عن تقلص تعاملات المسثمرين الأجانب في سوق الأوراق المالية حاليا، مقارنة بعام 2007.

ولفت إلى أنه في عام 2007 كان حجم تداولات الأجانب يكاد يقترب من 30%، بينما تصل حاليا إلى 10%، وبالنظر لفرق قيمة العملة فإن الاستثمارات الأجنبية تقلصت بشكل كبير.