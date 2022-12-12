وائل زيادة: سعر العملة من أبرز تحديات مصنعي الأدوية

قال وائل زيادة الشريك والمدير التنفيذي بشركة “زيلا كابيتال” للاستثمارات، إن عدم الاستقرار في سعر العملة بالسوق المحلية يُعد واحدًا من أبرز التحديات لمصنعي الدواء خلال الوقت الحالي.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الأخيرة بالقمة السنوية للاستثمار في الرعاية الصحية المنعقدة اليوم، أن التحدى الآخر يرتبط بصعوبة القدرة لدى المصنعين لتدبير السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد المواد الخام من السوق الخارجية.

وناقشت الجلسة الثانية والأخيرة من مؤتمر القمة السنوية للاستثمار في الرعاية الصحية تضخم تكلفة الدواء وهل ستُعيد النظر في تحريك الأسعار، وضمت مجموعة من المتحدين.

وانعقدت اليوم الإثنين القمة السنوية السنوية للاستثمار في الرعاية الصحية تحت عنوان “الرعاية الصحية .. قطاع يزخم بالفرص والتحديات” بتنظيم من شركة CASI MEDIA بالتعاون مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر وشركة مصر القابضة للتأمين للحديث عن أبرز التحديات التي تواجه فرص الاستثمار بالقطاع.