وائل زيادة : التغير فى قيمة الجنيه وراء ارتفاع أسعار العقارات

قال وائل زيادة، مؤسس “زيلا كابيتال” القابضة، والرئيس السابق لمجلس الإدارة التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي، إن السوق المصرية شهدت خلال السنوات الـ 10 الماضية زيادات متسارعة فى أسعار العقارات، إلا أنه أرجعها إلى التغير فى قيمة العملة المصرية نفسها، و ليس لعوامل العرض و الطلب كما يحدث فى كثير من دول العالم .

وأضاف – خلال كلمته بالجلسة الأولى من مؤتمر الغرفة الأمريكية للتجارة اليوم الثلاثاء، تحت عنوان “صناعة العقارات .. الاستثمار فى المستقبل ” – أن سعر المتر المربع تضاعف أكثر من مرة، وهو لا يعكس أمر يؤشر بانفجار الفقاعة العقارية، مشيرا إلى أن الطلب لا يزال موجودا على العقارات بشكل جيد، و أن الكثير من المطورين كانوا يتساءلون الفترة الماضية عن توقيت توقف الطلب ولكن لا أحد يعلم الإجابة.

وأكد ضرورة خفض أسعار الفائدة لما لها من تأثير على التمويلات العقارية، و النمو الاقتصادى بشكل عام، مشيرا إلى أن بناء الكثير من المجتمعات العمرانية الجديدة يجذب المزيد من الطلب على العقارات.