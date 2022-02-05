رياضة

وائل جمعة: محمد صلاح أثبت أنه قائد للمنتخب وأتمنى حصوله على لقب أفضل لاعب في العالم

أعرب وائل جمعة، مدير منتخب مصر، عن أمنياته بالتتويج غدًا بلقب كأس أمم إفريقيا؛ تقديرًا وتكليلًا لمجهودات اللاعبين طوال أحداث البطولة. ويستعد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لمواجهة السنغال مساء غد الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، في…

إسلام مصطفى 11:00 م, السبت, 5 فبراير 22 11:00 م, السبت, 5 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أعرب وائل جمعة، مدير منتخب مصر، عن أمنياته بالتتويج غدًا بلقب كأس أمم إفريقيا؛ تقديرًا وتكليلًا لمجهودات اللاعبين طوال أحداث البطولة.

ويستعد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لمواجهة السنغال مساء غد الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، في إطار نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وقال جمعة خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: «نعيش تاريخ كبير لمصر مع تلك المجموعة من اللاعبين الذين يستحقوا كل تقدير على ما بذلوه في البطولة».

اقرأ أيضا  دراسة تُحذر من ممارسة الرياضة في أماكن مغلقة

وتابع: «أستطيع القول إن هذه أصعب بطولة أمم إفريقيا أشارك فيها، وكل بلدنا بداية من رئيس الجمهورية وحتى أصغر شاب يقدر ما يفعله كل اللاعبين لبلدهم».

وأضاف: «أتمنى أن تتم مكافئة هذه المجموعة بالحصول على لقب البطولة غدًا».

وواصل جمعة حديثه: «المباراة النهائية لحظة ممتعة لكل لاعب من واقع خبراتي، ولا نطلب من اللاعبين تقديم أكثر مما قدموه من روح البطولة التي أظهروها بالفعل منذ بداية البطولة».

اقرأ أيضا  رسميا.. اتحاد الكرة يحتج على تعيين بكاري جاساما لإدارة مواجهة الكاميرون

وأشاد جمعة خلال حديثه بأداء صلاح مع الفراعنة، حيث قال: «لقد أثبت في تلك البطولة أنه قائد لمنتخب مصر بشكل واضح جدًا خلال كل المباريات الصعبة».

وأتم حديثه: «أتمنى أن يحصل صلاح على لقب أفضل لاعب في العالم، وأن يكون التتويج بتلك البطولة خير تتويج لمسيرته مع المنتخب».

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم إسلام مصطفى

ملف الكاتب إسلام مصطفى

اقرأ أيضاً

محمد صلاح: مواجهة السنغال حياة أو موت.. وسنخوض المباراة بعقلية البطل

إسلام مصطفى 11:11 م, السبت, 5 فبراير 22

نسر الأهلي يصطاد مونتيري بقذيفة هاني ويتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

إسلام مصطفى 9:06 م, السبت, 5 فبراير 22

بالمجان.. 18 مركز شباب ببورسعيد تستقبل راغبي مشاهدة المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية

أماني العزازي 6:48 م, السبت, 5 فبراير 22

إرسال طائرتين لنقل طلاب من الجامعات إلى الكاميرون لتشجيع المنتخب

منتصر محمود 4:53 م, السبت, 5 فبراير 22

أول رد من كارلوس كيروش بعد تغريمه وإيقافه مبارتين

إسلام مصطفى 6:24 م, الجمعة, 4 فبراير 22

اتحاد الكرة يقدم شكوى لـ«كاف» من قرارات بكاري جاساما ضد مصر أمام الكاميرون

إسلام مصطفى 2:41 م, الجمعة, 4 فبراير 22