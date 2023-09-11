وائل جسار يوجه إلى الموسيقار حلمي بكر

قام النجم وائل جسار مساء اليوم بعمل مداخلة هاتفية ببرنامج ” تفاصيل” عبر قناة صدى البلد 2 ، وتحدث فيها عن جوانب فنية أبرزها قيامه بتوجيه رسالة للملحن حلمي بكر .

وحرص وائل جسار على توجيه رسالة للملحن حلمي بكر في مداخلته بعد انتشار أخبار تؤكد حالته الصحية السيئة قائلا ” “حلمي بكر موسيقار كبير وهو بيحب صوتي ألف سلامة عليه

أضاف” حصلت لي أزمة ومعرفتش أتابع الحاجات اللي بتحصل.. ومن خلالكم أحب أقوله ترجع لنا بالسلامة ويارب دايما نسمع عنك كل خير”.

برنامج “تفاصيل” اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاحتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.

يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء .